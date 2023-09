Ricardo Salinas Pliego explicó porqué no asistió al recorrido del Tren Maya con el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) del fin de semana pasado ni a su Quinto Informe de Gobierno.

El viernes 1 de septiembre, el presidente AMLO dio su Quinto Informe de Gobierno desde Campeche, al que fueron invitados gobernadores, empresarios y prensa nacional.

Luego de este informe en el que el mandatario presentó los avances que ha tenido durante cinco años de gobierno, tal y como lo había anunciado tomó un recorrido por el Tren Maya con gobernadores y empresarios, como Carlos Slim.

En redes sociales notaron al ausencia del empresario Ricardo Salinas Pliego, quién fue criticado por no asistir, además de que se ha presumido que es amigo del presidente.

Ricardo Salinas Pliego explica porque no fue al recorrido del Tren Maya con AMLO

Respondiendo a las críticas de redes sociales, el empresario explicó en una publicación de redes el porque no fue al recorrido del Tren Maya del fin de semana con AMLO.

De acuerdo con el empresario, no fue ni al Quinto Informe de Gobierno ni al recorrido del Tren Maya con AMLO, porque dice que “seis horas de su vida son muy costosas”, por lo que decidió no ir.

Asimismo presumió ser amigo de AMLO y dijo que el presidente de México entendió el porqué no fue y dio a entender que no había problema con su amistad al no estar presente en este evento.

También mencionó que si no fue al Quinto Informe de Gobierno del presidente, fue porque ese mismo día se encontraba de fiesta.

Ricardo Salinas Pliego dice que sí irá al Tren Maya pero cuando este terminado

Igualmente en este espacio de redes sociales, Ricardo Salinas Pliego se tomó un tiempo para decir que en un futuro él sí pensaba viajar o usar el Tren Maya.

Pero lo haría con la condición de que viajaría en este medio de transporte que conecta al sur de México, siempre y cuando ya estuviera terminado, aunque no preciso una fecha de cuando podría tomar un viaje en este Tren Maya.

Cabe recordar que el gobierno federal se ha comprometido a entregar esta mega obra en diciembre de este 2023, aunque tampoco hay un día exacto de entrega.