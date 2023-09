La gobernadora de Campeche, Layda Sansores, dedicó una versión de El Sirenito al empresario dueño de Grupo Salinas, Ricardo Salinas Pliego, en donde lo acusa de evasor fiscal.

Ante esta situación, Ricardo Salinas Pliego respondió con un terrible apodo para la gobernadora Layda Sansores y le advirtió que la ”exhibirá” hasta que se canse.

Cabe destacar que su pelea comenzó en redes sociales luego de que la gobernadora de Campeche acusó a Ricardo Salinas Pliego de ser misógino y hampón , en su programa “Martes del Jaguar”.

¿Miedo? Layda Sansores no se lanzó contra Ricardo Salinas Pliego en el Martes del Jaguar

¿Elektra no quiere pagarle al SAT? Pide a SCJN atraer amparo para evitar pago de 29 mil millones de pesos

Y este 5 de septiembre las menciones continuaron, pues la canción de El Sirenito, adaptada al empresario mexicano, fue presentada durante la transmisión del programa.

Layda Sansores compartió en redes sociales la versión de El Sirenito deudor dedicada a Ricardo Salinas Pliego, a quien acusó de no pagar millones de persos en impuestos ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

En el video de la canción se señala al empresario de ser “bravucón y consentido” y también lo acusan de tratar de distraer a las y los mexicanos para “librarse de su historia de evasión”.

En la canción apuntan al empresario por un supuesto soborno al Poder Judicial, pues recientemente Elektra solicitó, nuevamente, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atraiga uno de sus amparos para evitar el pago del adeudo de 29 mil millones de pesos.

Afirman que la campaña en contra de los nuevos libros de texto de la Secretaría de Educación Pública (SEP),se dio como respuesta al cobro de miles de millones de pesos que adeuda.

“Cómo ven al señorito, que no paga ni un centavo, el SAT va tras el delito y él se embolsa al magistrado, encontró libros de texto para no pagar impuestos, oiga abone sin cinismo y no meta al comunismo”.

El Sirenito versión Ricardo Salinas Pliego