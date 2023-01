El empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego humilló a un internauta en Twitter diciéndole que su perrita Coco de solo un año de edad ha viajado por el mundo más que esa persona.

La discusión se originó por las libertades en Cuba cuando Ricardo Salinas Pliego publicó un video en el que dijo que son “mamadas” decir que el socialismo ofrezca libertad.

“Ayy estúpido… jaja no puedo evitar reírme de usted señorita viajada, estoy seguro que mi perrita Coco que tiene 1 año, ha viajado a mas países por el mundo que usted. No se humille de esa manera, tiene derecho a ser ignorante, si así lo desea. Yo he estado en cuba muchas veces.”

Ricardo Salinas Pliego. Empresario