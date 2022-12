Una vez más, Ricardo Salinas Pliego hizo uso de sus redes sociales para dar consejos; ahora se dirige a los padres y madres para decirles cómo criar a sus hijos.

El empresario dueño de Grupo Salinas, compartió una fotografía en su cuenta de Twitter, la cual acompañó con el texto “Cuidado, hay que criar hombres y mujeres de bien!”

La imagen en cuestión contiene un mensaje pintado sobre una pared, que contiene el siguiente consejo de crianza para los hijos: “No maltrates a tu hijo dándole todo lo que te pida”.

Mensaje con el que Ricardo Salinas Pliego demuestra que está en contra de la “malcrianza” a través de la sumisión para consentir a los hijos en todo.

Cuidado, hay que criar hombres y mujeres de bien! pic.twitter.com/Ci25YQABiL — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) December 19, 2022

Tunden a Ricardo Salinas Pliego por la crianza que les dio a sus hijos

La publicación de Ricardo Salinas Pliego desató la polémica entre los comentarios, pues algunos internautas tundieron al empresario por la crianza que les dio a sus hijos.

Un internauta enfrentó a Ricardo Salinas Pliego y le restregó que su hija, Ninfa Salinas, es ex diputada, ex senadora y militante del Partido Verde.

“Por eso mejor mándalos al senado a ser parte de los ‘gobiernicola’” y que te ayuden a cabildear leyes para el negocio de papá. Jajajajaja mamoncito que no fueras”, escribió.

A lo que Ricardo Salinas Pliego le respondió “Es correcto… para que sepan lo que es lo malo y la podredumbre, para que así valoren lo bueno”.

Es correcto… para que sepan lo que es lo malo y la podredumbre, para que así valoren lo bueno 😌😎 — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) December 19, 2022

Otros comentarios de usuarios que también se lanzaron contra el dueño de TV Azteca, Banco Azteca y Elektra se encuentran los siguientes:

¿Usted qué le ha negado a sus hijos, Tío Richie? Sería interesante saberlo” y “El tener dinero no te quita lo mierda que eres, humillas a la gente, mejor el dinero que según regalas donalo de juguetes al jugueton que organizas y deja de pedirle a la gente que done lo que no tiene”.

Oiga DON pues le llegó muy tarde el consejo, usted se la pasa ofendiendo a una MUJER, sólo por qué le dijo que pagará sus impuestos a usted le gustaría que a su hija le faltarán al respeto de esa manera o mas aun que le preguntarán por qué Ninfa Salinas tiene nombre de teibolera — Alejandro Maldonado (@Alejand86774820) December 19, 2022

Ricardo Salinas regala 100 mil pesos a sus seguidores

Ricardo Salinas Pliego emprendió una dinámica en su Twitter en donde regalará 100 mil pesos diarios a uno de sus seguidores al azar hasta alcanzar una suma total de 1 millón de pesos.

Hasta el momento, el empresario ya ha hecho entrega de los primeros premios, de los cuales uno fue donado a una fundación de perros y gatos.

Para participar, se deberá responder varias preguntas que Ricardo Salinas Pliego haga y responderlas correctamente, además de contar con lo siguiente:

una cuenta en Banco Azteca

tener la aplicación Baz Súperapp y pagar un servicio con ella