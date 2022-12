Una app, que convirtió a Ricardo Salinas Pliego en un personaje de anime, se está popularizando entre los otakus; te contamos los detalles.

El presidente del Grupo Salinas este 30 de noviembre compartió una foto en su cuenta de Twitter. La imagen dejó atónitos a miles de usuarios.

En la fotografía Ricardo Salinas Pliego se observa cómo un personaje salido de un anime japonés.

Lo que resalta del increíble cambio del empresario es que todos podemos convertirnos en personajes de anime gracias a una app.

La app usada por Ricardo Salina Pliego se llama QQ Different Dimension Me, que es una inteligencia artificial que es capaz de convertirnos en un personaje de anime.

Ricardo Salinas Pliego (Captura de pantalla)

¿Cómo usar la app que usó Ricardo Salinas Pliego

Esta app es muy fácil de utilizar y en un abrir y cerrar de ojos puedes convertirte un personaje de anime de ensueño.

App de anime (Captura de pantalla)

La app usada por Ricardo Salinas Pliego, QQ Different Dimension, solo necesita estar conectada a internet para poder apreciar el resultado final.

Aquí te decimos los pasos para que puedas utilizarla:

Ingresa a tu navegador y escribe QQ different dimension web Localiza una página web con una URL como esta: https://h5.tu.qq.com/web/ai-2d/cartoon/index Ahí una vez localiza un recuadro en grande al inferior de la página Vuelve a dar click en otro recuadro Selecciona la foto de tu preferencia Solo espera unos cuantos segundos Para poder guardarla tendrás que hacer una captura de pantalla y pausar el video También podrás guardarla si le das click al recuadro color

QQ Diferent Dimension Me, app (Captura de pantalla)

Ricardo Salinas Pliego se convierte en un meme de anime

Diversos son los comentarios que se han burlado de la foto de Ricardo Salinas Pliego en Twitter.

En los comentarios hay diversos usuarios que se han burlado de la comparación del empresario con un dibujo de anime japonés.

“Te quitaron como 30 años en ese dibujo, no se parecen en nada. La neta, hay cosas que el dinero no puede comprar”, “Aguas que es china padrino, no vayan a traer tus datos por allá”