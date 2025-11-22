Vicente Gutiérrez Camposeco, presidente de la Canaco en la Ciudad de México (CDMX), dio a conocer que el Buen Fin 2025 cerró con un incremento del 34% en ventas en la capital del país.

En entrevista con Leonardo Curzio para Radio Fórmula, Gutiérrez Camposeco destacó que el Buen Fin 2025 superó las expectativas económicas, tanto en CDMX como a nivel nacional.

Buen Fin 2025 en CDMX finalizó con incremento del 34% en ventas

Vicente Gutiérrez Camposeco detalló que en la CDMX, el Buen Fin 2025 finalizó logrando un incremento del 34% en ventas en comparación con cifras registradas en 2024.

Según precisó durante la entrevista, esto significó que el Buen Fin 2025 en CDMX logró un aproximado en ventas por más de 60 mil millones de pesos.

En este sentido, Vicente Gutiérrez Camposeco celebró que el Buen Fin 2025, el cual fue la quinceava edición de este periodo de ofertas, cumplió también las expectativas de la Concanaco Servytur.

Y es que con Leonardo Curzio para Radio Fórmula, Gutiérrez Camposeco compartió que el Buen Fin 2025, a nivel nacional, superó los 200 mil millones de pesos en ventas.

Las categorías más vendidas en el Buen Fin 2025 en CDMX, según la Canaco

En entrevista con Leonardo Curzio para Radio Fórmula, Gutiérrez Camposeco compartió cuáles fueron las categorías más vendidas durante el Buen Fin 2025 en la CDMX.

De acuerdo con la información, se trató de:

televisiones/pantallas electrónicos/videojuegos electrodomésticos ropa calzado

Vicente Gutiérrez Camposeco manifestó también que esto refleja que las personas realizan cada vez más compras inteligentes, pues aprovecharon el Buen Fin 2025 para adquirir regalos o productos para sus hogares, en comparación con el resto de meses del año.