En los últimos años de su carrera, José Alberto Suárez estuvo al frente de las estaciones de Telemundo en Orlando, Tampa y Fort Myers-Naples.

Pasó cerca de dos décadas dentro de NBCUniversal y Telemundo antes de ocupar puestos directivos; trabajó como reportero, conductor, productor y director de noticias.

¿Quién fue José Alberto Suárez?

José Alberto Suárez fue un periodista y ejecutivo de medios estadounidense, reconocido principalmente por su trayectoria dentro de Telemundo y NBCUniversal.

Era originario de Florida y desarrolló una carrera de aproximadamente tres décadas en la televisión local.

Antes de convertirse en directivo, trabajó en distintas áreas de producción y periodismo, hasta ocupar cargos de liderazgo en estaciones de varios mercados estadounidenses.

Muere José Alberto Suárez, presidente de Telemundo en Florida, en accidente de helicóptero en Kenia (@josetv / Instagram )

Durante su trayectoria recibió varios reconocimientos, entre ellos premios Emmy y distinciones de la Associated Press por trabajos relacionados con televisión y periodismo local.

¿Cuántos años tenía José Alberto Suárez?

José Alberto Suárez tenía 55 años cuando murió el 19 de agosto de 2026.

El ejecutivo falleció cuando el helicóptero en el que viajaba se estrelló cerca del monte Ololokwe, en el condado de Samburu, Kenia.

Las siete personas que viajaban en la aeronave murieron. La investigación sobre las causas del accidente quedó a cargo de las autoridades de aviación de Kenia.

¿Quién era la pareja de José Alberto Suárez?

No existe información que señale pareja o estado civil de José Alberto Suárez.

¿Qué signo zodiacal era José Alberto Suárez?

El signo zodiacal de José Alberto Suárez no puede determinarse con certeza, porque hay datos de su fecha exacta de nacimiento.

Las fuentes señalan que tenía 55 años al momento de su muerte.

¿Tuvo hijos José Alberto Suárez?

Se desconoce si José Alberto Suárez tuvo hijos, pues no hay información pública de su familia.

¿Qué estudió José Alberto Suárez?

No hay información que corrobore el grado educativo de José Alberto Suárez.

¿En qué trabajó José Alberto Suárez?

José Alberto Suárez desarrolló prácticamente toda su trayectoria profesional en la industria de la televisión.

Comenzó trabajando frente a las cámaras, antes de pasar a puestos de producción y dirección.

A finales de los años 90 y principios de los 2000 se desempeñó como director de noticias, productor y conductor en San Angelo, Texas.

Posteriormente, trabajó durante aproximadamente una década en NBC 6/WTVJ y Telemundo 51 en Miami, donde ocupó diferentes cargos.

Muere José Alberto Suárez, presidente de Telemundo en Florida, en accidente de helicóptero en Kenia (@josetv / Instagram)

En 2016 fue nombrado presidente y gerente general de Telemundo 60 en San Antonio. En 2019 pasó a dirigir las estaciones de Telemundo en Sacramento, Fresno y Salt Lake City; también asumió responsabilidades sobre Telemundo Las Vegas.

En febrero de 2024 llegó a su último puesto: presidente y gerente general de Telemundo 31 Orlando, Telemundo 49 Tampa y Telemundo Fort Myers-Naples.