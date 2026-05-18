La conductora mexicana Natalia Téllez anunció que dejará temporalmente México para integrarse a Telemundo como presentadora oficial de Operación Triunfo Estados Unidos, reality musical que estrenará en julio.

Desde Nueva York, Natalia Téllez compartió en redes sociales su emoción por este nuevo proyecto internacional, calificándolo como uno de los momentos más importantes de su carrera.

La presentadora mexicana participó en el Upfront 2026 de Telemundo celebrado en el Rainbow Room, donde confirmó oficialmente su incorporación al popular formato televisivo musical estadounidense.

Natalia Téllez inicia nueva etapa internacional en programa de Telemundo

Durante un video publicado en Instagram, Téllez aseguró sentirse emocionada por acompañar a los participantes del programa en cada etapa rumbo al estrellato musical televisivo.

La conductora destacó que Operación Triunfo Estados Unidos combinará talento, música e historias personales, elementos que históricamente han convertido al formato en uno de los más exitosos.

Natalia Téllez (Instagram/@natalia_tellez)

En un comunicado, Telemundo describió a Téllez como una figura versátil y carismática con más de dos décadas dentro de la industria del entretenimiento.

La cadena estadounidense señaló además que la incorporación de Natalia representa un nuevo capítulo profesional dentro de su trayectoria como actriz y conductora en televisión hispana.

Tras el anuncio oficial, figuras como Galilea Montijo, Jaime Camil y Vanessa Claudio enviaron mensajes públicos de felicitación mediante redes sociales.

Otros artistas como Angelique Boyer, Andrea Meza y Roxana Castellanos también reaccionaron positivamente al nuevo proyecto televisivo internacional.

Con este movimiento profesional, Natalia Téllez amplía su presencia fuera de México y se integra por primera vez a una de las cadenas hispanas más importantes.