¿Quién es Dina Powell? Se trata de la exasesora de Donald Trump en el año 2017 que fue nombrada presidenta en META y de quien te contamos los siguientes datos:

¿Quién es?

¿Cuántos años tiene?

¿Quién es su esposo?

¿Cuál es su signo zodiacal?

¿Cuántos hijos tiene

¿Qué estudió?

¿En qué ha trabajado?

Dina Powell, la nueva presidenta de Meta (Especial)

¿Quién es Dina Powell?

Dina Powell es una figura política reconocida en Estados Unidos, pues su trayectoria la ha colocado en espacios de poder donde ha tejido vínculos con sectores financieros y diplomáticos de relevancia.

Con experiencia en distintos gobiernos, Dina Powell se convirtió en una voz influyente que ha conectado con actores internacionales que la han impulsado como referente en negociaciones y estrategias.

En 2017, la influencia de Dina Powell la llevó a la Casa Blanca durante el primer gobierno de Donald Trump, con quien colaboró en temas de seguridad nacional y enfocada en política exterior.

La salida de Dina Powell ocurrió en enero de 2018, tras un año de colaboración con Trump, periodo en el que fortaleció vínculos internacionales y consolidó su perfil político global

El 12 de enero de 2026 META anunció a Dina Powell como presidenta y vicepresidenta, Mark Zuckerberg destacó su experiencia vinculándola al desarrollo de inteligencia artificial y expansión global.

¿Cuántos años tiene Dina Powell?

Dina Powell tiene 52 años, pues datos oficiales establecen que la nueva presidenta de META nació el 12 de junio de 1973.

¿Quién es el esposo de Dina Powell?

El esposo de Dina Powell es Dave McCormick, senador del partido republicano, con quien contrajo matrimonio en 2019 después de su divorcio de Richard Powell en 2017.

Dina Powell y su esposo (davemccormickpa/Instagram )

¿Cuál es el signo zodiacal de Dina Powell?

El signo zodiacal de Dina Powell es Géminis, tomando en cuenta el dato de su fecha de nacimiento que es el 12 de junio de 1973.

¿Cuántos hijos tiene Dina Powell?

La nueva presidenta de META tiene dos hijas, fruto de su primer matrimonio con Richard Powell, aunque mantiene la identidad de ellas en privado y fuera del foco mediático.

¿Qué estudió Dina Powell?

En lo que respecta a la formación académica que ha desarrollado la empresaria y asesora política, en perfiles curriculares se establece que ha estudiado lo siguiente:

Licenciatura en Humanidades

Especialización en Ciencias Políticas

Formación complementaria en Relaciones Internacionales

Enfoque en diplomacia y políticas públicas

¿En qué ha trabajado Dina Powell?

En lo que respecta a la experiencia laboral con la que cuenta Dina Powell, la información recopilada señala que ha trabajado en estos cargos:

Asesora en el Congreso de Estados Unidos (años noventa)

Subsecretaria de Asuntos Educativos y Culturales en el Departamento de Estado bajo George W. Bush (2005–2007)

Directiva en Goldman Sachs, liderando programas de empoderamiento económico (2007–2017, regreso en 2018)

Asesora adjunta de Seguridad Nacional para Estrategia en la Casa Blanca con Trump (2017–2018)

Presidenta y vicepresidenta de Meta Platforms, Inc. (nombramiento el 12 de enero de 2026)

Dina Powell, exasesora de Trump, fue nombrada presidenta en META

El 12 de enero de 2026, META anunció el nombramiento de Dina Powell como presidenta y vicepresidenta, un movimiento que la coloca en la cúspide corporativa global.

Mark Zuckerberg destacó la trayectoria de Dina Powell, subrayando su experiencia en finanzas internacionales y política exterior, atributos esenciales para guiar la expansión de META.

En su nuevo puesto, la exasesora de Trump deberá desempeñar una serie de tareas primordiales para consolidar los planes de expansión que anunció la empresa:

Acelerar proyectos de inteligencia artificial y superinteligencia personal, donde ya estuvo involucrada previamente

Guiar la siguiente etapa de crecimiento de Meta

Fortalecer relaciones internacionales, especialmente con gobiernos y fondos soberanos para apoyar la expansión tecnológica