Delphine Arnault, hija mayor de Bernard Arnault, se convirtió en 2023 en la primera mujer en dirigir Christian Dior Couture, consolidándose como una de las figuras clave de la nueva generación de liderazgo en LVMH.

Con formación en EDHEC Business School y la London School of Economics, Delphine Arnault inició su carrera en McKinsey antes de incorporarse al mundo de la moda.

Ha impulsado proyectos como el LVMH Prize para jóvenes diseñadores y, tras su paso por Louis Vuitton, hoy encabeza la maison Dior y participa en la dirección corporativa del grupo.

¿Quién es Delphine Arnault? presidenta de Christian Dior Couture

Delphine Caroline Marie Arnault nació en Neuilly-sur-Seine, Francia, y es la hija mayor de Bernard Arnault. Actualmente dirige Christian Dior Couture y también forma parte del consejo de administración y del comité ejecutivo de LVMH.

Durante su carrera también impulsó iniciativas para apoyar a nuevos talentos de la moda, por ejemplo, en 2014 participó en el lanzamiento del LVMH Prize, concurso internacional dedicado a jóvenes diseñadores.

Su llegada a la dirección de Dior en 2023 la convirtió en la primera mujer en ocupar la presidencia y dirección general de la maison.

¿Qué edad tiene Delphine Arnault?

Delphine Arnault nació el 4 de abril de 1975. En 2026 tiene 51 años.

¿Delphine Arnault tiene hijos?

Delphine Arnault tiene dos hijos con el empresario francés Xavier Niel, Elisa y Joseph.

Fue durante una entrevista publicada por Vogue en 2024 en donde señaló que en ese momento tenían 11 y 7 años, respectivamente.

¿Qué estudios tiene Delphine Arnault?

Delphine Arnault estudió en EDHEC Business School y en la London School of Economics and Political Science. Ambas instituciones forman parte de su preparación académica antes de comenzar su trayectoria profesional. Se graduó de ambas instituciones en 1998, de acuerdo con la cronología publicada por EDHEC.

¿En qué ha trabajado Delphine Arnault?

Delphine Arnault se ha desarrollado principalmente en LVMH y sus distintas casas de lujo:

1998: Comenzó su carrera como consultora en McKinsey & Company, donde trabajó durante dos años.

2000: Participó en el desarrollo de la empresa del diseñador John Galliano, donde adquirió experiencia en el negocio de la moda.

2001: Se incorporó a Christian Dior Couture, donde dirigió distintas líneas de productos.

2003: Se integró al consejo de administración de LVMH.

2008-2013: Fue directora general adjunta de Christian Dior Couture.

2013-2023: Se desempeñó como vicepresidenta ejecutiva de Louis Vuitton, con responsabilidad sobre las actividades relacionadas con sus productos.

2014: Impulsó el lanzamiento del LVMH Prize, dedicado a jóvenes diseñadores.

2019: Se incorporó al comité ejecutivo de LVMH.

2023-presente: Es presidenta y CEO de Christian Dior Couture.

Actualmente, Delphine Arnault encabeza Christian Dior Couture y participa en la dirección corporativa de LVMH, donde representa una de las figuras de la siguiente generación de liderazgo del grupo.