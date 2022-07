Las amenazas de montadeudas o cobradores de apps no reguladas que dan préstamos rápidos es un tema que se exponenció ante la pandemia de Covid-19 y que esta semana legó a Palacio Nacional.

Si bien este tipo de amenazas ya se habían reportado ampliamente fue hasta esta la mañanera del 5 de julio que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se pronunció al respecto.

Montadeudas roban información de tu celular

Cabe recordar que al descargar la app en el celular, ellos tiene acceso a información como contactos o fotografías que después usan para extorsionar.

Esas amenazas se dan de diversas maneras en las que piden desde pagos adelantados, sumas de dinero por intereses elevados o incluso cobrar deudas que no existen.

Amenazas de los montadeudas

Una de las amenazas típicas es que van a enviar una foto diciendo que el usuario deudor, aunque en muchos casos inventan otro tipo de delitos.

Señalan que esa foto será enviada cada cinco minutos a uno de tus contactos, a partir de la hora que te establecen para hacer el pago.

Es decir, someten a presión a la víctima diciéndole que entre más tiempo tarde en depositar la foto señalando que es un “deudor” va a llegar a más personas.

Para evitarlo, deberá pagar la cuota correspondiente o en su caso la suma que ellos pidan a pesar de no ser día de pago.

Montadeudas amenazan con decir a tus contactos que eres “deudor”

SDPnoticias tuvo acceso a un chat de este tipo. Nombraremos a la víctima “Roberto”, por su seguridad.

En su caso, pidió un préstamo a estas aplicaciones luego de los gastos por Covid-19 que tuvieron varios integrantes de su familia entre diciembre de 2021 y enero de 2022.

La app se llama Ample Cash/Prétamo Rápido y de no pagar en una fecha adelantada amenazaron con agredir verbalmente y con enviar su foto a sus contactos diciendo que es un deudor.

¡El colmo! Montadeudas amenazan con ser más hostiles

Abiertamente, los montadeudas amenazaron con un “proceso hostil de cobranza”, mientras tanto, dan un tiempo ampliado de tres horas para que se realice el pago antes de compartir la fotografía.

“Comienza el proceso hostil de cobranza como se te indicó”, avisan.

De hecho, a este usuario enviaron la foto de otra clienta quien también pidió un préstamo con ellos, a manera de advertir lo que le pasará.

Montadeudas amenazan con difundir mensajes humillantes

El mensaje dice “Se llama... no le prestes porque no te va a pagar y hasta se va a ofender de que le cobres, pero si te llega a pedir alimento no se lo niegues porque es un ser humano”.

Otros usuarios, mediante internet, confirman la situación pues han señalado que Ample Cash/Prestamo Rápido cobra sin existir una deuda, amenazan para adelantar el pago y difunden fotografías de la persona con mensajes ofensivos y humillantes.

Los usuarios han señalado que se trata de la peor experiencia que han vivido y no recomiendan ese tipo de préstamos rápidos.

Usan contactos para generar otro tipo de extorsión

Luego de que se difundiera que extorsionadores envían mensajes por Whatsap o SMS diciendo que ha sido seleccionado para trabajar en Amazon con sueldos diarios muy elevados, medios de comunicación afirmaron que es falso.

Y es que Amazon solo puede comunicarse cuando la persona ha iniciado un proceso de ingreso a la empresa, por lo que se recomienda no abrir el enlace que envían en esos mensajes.

Contactos de “Roberto” han recibido ese tipo de mensajes, por lo que sospecha que al robar su información no solo han tenido acceso a sus contactos para intentar enviar las fotos extorsionadoras sino para hacerlos caer en la trampa de las falsas ofertas laborales de Amazon.

¿Qué dijo AMLO sobre los montadeudas?

AMLO dijo que son criminales y que hay que tener cuidado para no caer con ellos.

También ordenó al subsecretario de Seguridad Ciudadana, Ricardo Mejía Berdeja, que inicie una investigación al respecto.