Banorte informó hoy jueves 4 de septiembre de 2025, que alcanzó un acuerdo para la venta de Bineo, su banco 100% digital, a Klar; esto debes saber como cliente.

Según precisaron fuentes cercanas a Banorte, la venta de Bineo a Klar incuye también la licencia bancaria para poder operar.

El contrato de compraventa fue enviado por Banorte a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), la cual señaló aún debe esperar ciertos requisitos para ser aprobado de manera oficial.

Banorte vendió Bineo a Klar: Esto debes saber como cliente

Grupo Banorte dio a conocer este jueves que logró un acuerdo para vender el total de sus acciones de Bineo a Clearscope Holdings, la cual es una compañía subsidiaria de Klar Holdings Limited y que integra también a la sociedad financiera popular (Sofipo) Klar.

Banorte manifestó que la intención de la venta de Bineo es concentrarse en fortalecer todas sus capacidades y aéreas digitales.

Tal es el caso de sus clientes, toda vez que desde los primeros meses de 2025 Banorte detuvo la captación de nuevos usuarios, pues manifestó su intención de vender Bineo.

Al respecto, Banorte invitó desde entonces a sus clientes a mudar sus operaciones de Bineo a las plataformas del banco.

Esto para concentrar todo en una sola plataforma digital del banco, y así poder bridar una experiencia más integral y personalizada a sus usuarios.

Por tanto, Grupo Banorte instó a sus clientes a que tengan todas sus operaciones en la plataforma directa del banco, y ya no en el portal de Bineo.

Banorte (Cortesía)

Venta de Bineo a Klar por Banorte debe esperar autorización: BMV

Luego de que Banorte diera a conocer la venta de Bineo a Klar, la BMV manifestó que el contrato de compraventa aún será analizado antes de que sea apruebe oficialmente.

Según precisó, debe recibir la autorización y un análisis positivo de entidades como:

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)

Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)

Banco de México (Banxico)

aval de Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece)

De acuerdo con el documento enviado por Banorte a la BMV, la venta del total de las acciones de Bineo a Klar no incluye a la sofipo Klar.

En tanto, será decisión del nuevo grupo propietario de la banca digital lo que llevará a cabo con la plataforma.