Tras la salida Rafael Pamias, ahora Alejandro Rodríguez Bas es el nuevo director general de Grupo Bimbo.

“Aprecio profundamente esta oportunidad y la confianza depositada en el equipo para liderar esta extraordinaria empresa. Asumo este desafío con el firme compromiso de seguir fortaleciendo una estrategia sólida, alimentando un mundo mejor. Impulsando el crecimiento con marcas poderosas de enorme potencial, llegando a todos los rincones del mundo, con un enfoque permanente en nuestros colaboradores, clientes y consumidores. Siempre con la Filosofía de construir una empresa sustentable, altamente productiva y plenamente humana” Alejandro Rodríguez Bas

A través de un comunicado, Grupo Bimbo anunció a Alejandro Rodríguez Bas como nuevo director general, tras la renuncia de Rafael Pamias.

Cabe recordar que Paimas decidió retirarse para “atender temas personales y de salud”, según reveló la empresa.

En el comunicado, Grupo Bimbo revela que Rodríguez Bas ingresó a la empresa en 2021, y actualmente es director general de Barcel global, además de ser miembro del Comité Directivo.

También se dio a conocer que Alejandro Rodríguez Bas cuenta con una amplia trayectoria en empresas como:

PepsiCo en donde estuvo 10 años como director general para la región de Australia y Nueva Zelanda

Grupo LALA en México como director general

C&S Wholesale Grocers como vicepresidente

Acosta Sales and Marketing en Estados Unidos como director general

Por su parte, Daniel Servitje quien es presidente ejecutivo de Grupo Bimbo, expresó su gratitud hacia Rafael Pamias quien fungió como director general en los últimos años por “su compromiso, entrega y dedicación”.

Destacó la labor de Pamias y los esfuerzos que realizó con respecto a la sostenibilidad y atención al consumidor.