La app de BBVA presentó problemas hoy 13 de noviembre, de acuerdo con el reporte de distintos usuarios de redes sociales, quienes señalaron que existen fallas en las operaciones y en los cobros de la aplicación del banco.

Los reportes sobre la app de BBVA iniciaron desde el 6 de noviembre, día en el que una usuaria del banco denunció el servicio de la aplicación a través de sus redes sociales, por lo que solicitó el apoyo de la institución bancaria.

“La app no funciona, he intentado desde hace rato ingresar con la huella digital y al querer ingresar con la contraseña me dice que igual necesita mi huella digital, por lo que me sigue apareciendo: operación no realizada”, explicó una usuaria.

Sin embargo, las denuncias se intensificaron en las últimas 24 horas al 13 de noviembre, pues distintas personas compartieron capturas de pantallas que evidenciaron los problemas en la app de BBVA para realizar operaciones y cobros.

@BBVA_Mex ¿qué pasa con su app? Desde el sábado no puedo ingresar y no han puesto solución a dicho problema. pic.twitter.com/UB78Uzohzq — M e z t l i 🌙 (@LuzdeLuna__03) November 13, 2023

Múltiples denuncias sobre la app de BBVA inundan las redes sociales

Distintos usuarios de la app de BBVA inundaron las redes sociales con denuncias sobre problemas en las operaciones y cobros de la aplicación del banco. Los reportes que iniciaron una semana atrás se intensificaron hoy 13 de noviembre.

“Hola, hay problemas con la app ¡Llevo toda la mañana intentando ingresar y manda el mismo error!”, explicó un usuario de X (antes Twitter), quien compartió una captura de pantalla para evidenciar el estado actual de la app de BBVA.

Por otro lado, un usuario distinto explicó en redes sociales que los problemas en la aplicación iniciaron días atrás y solicitó una explicación: “¿Qué pasa con su app? Desde el sábado no puedo ingresar y no han puesto solución a dicho problema”.

BBVA responde por problemas en app de cobros

BBVA respondió debido a los problemas en su app de cobros, pues más de un usuario de la institución bancaria hizo evidentes las dificultades para realizar operaciones desde su teléfono móvil; dicha evidencia fue subida a redes sociales.

“Sin funcionar la app de BBVA”, manifestó un usuario, por lo que BBVA respondió, en primera instancia, haciendo referencia a que los clientes del banco deben expresar sus inquietudes a través de los canales oficiales de la institución bancaria.

El usuario compartió después una captura de pantalla para mostrar el problema y BBVA respondió: