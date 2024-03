Estados Unidos demandó a Apple este jueves 21 de marzo de 2024 y las claves de este pleito legal podría cambiarlo todo el mercado de los teléfonos inteligentes.

Pero, ¿por qué Estados Unidos demandó a Apple? El Departamento de Justicia acusa a la gigante de tecnología por monopolizar ilegalmente el mercado de teléfonos inteligentes .

Estados Unidos alega que la empresa de la famosa manzana mordida realiza prácticas anticompetitivas, lo que dificulta que los estadounidenses cambien de teléfono inteligente a otra marca, entre otras razones.

Es por eso que te explicamos las claves de este pleito legal que podría cambiarlo todo en el mercado de los iPhone y los teléfonos inteligentes.

En la demanda civil presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra Apple este jueves 21 de marzo, se acusa a la empresa de monopolizar ilegalmente el mercado de teléfonos inteligentes en el país.

Esto porque viola la Sección 2 de la Ley Sherman, la cual se aplica para liberar los mercados y restaurar la competencia justa entre las empresas.

El Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Nueva Jersey, alega en la demanda que Apple “mantiene ilegalmente un monopolio sobre los teléfonos inteligentes al imponer selectivamente restricciones contractuales a los desarrolladores y retener puntos de acceso críticos”.

Esto significa que Apple tiene una conducta excluyente que dificulta que los estadounidenses cambien de teléfono inteligente, socava la innovación en aplicaciones, productos y servicios e impone costos extraordinarios a desarrolladores, empresas y consumidores

La demanda de Estados Unidos apunta que Apple ejerce su poder de monopolio para extraer más dinero de consumidores, desarrolladores, creadores de contenido, artistas, editores, pequeñas empresas y comerciantes, entre otros, lo que dificulta la competencia.

No es la primera vez que Apple se ve envuelta en una demanda pues en la Unión Europea la empresa enfrenta una batalla legal contra la Ley de Mercados Digitales (DMA), la cual obligó a la compañía estadounidense a homogeneizar la entrada de sus cargadores a aquella de tipo C.

Y es que las claves de este pleito legal que enfrentan Apple y Estados Unidos podrían cambiarlo todo en el mercado de los teléfonos inteligentes, pues cabe destacar que los iPhone de la compañía se encuentran entre los más vendidos en todo el mundo.

Alegamos que Apple ha mantenido un poder de monopolio en el mercado de teléfonos inteligentes, no simplemente por adelantarse a la competencia en cuanto a los méritos, sino por violar la ley federal antimonopolio. Si no se le pone freno, Apple no hará más que seguir fortaleciendo su monopolio de los teléfonos inteligentes.

Departamento de Justicia de Estados Unidos