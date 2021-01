¿Un monopolio le quitó voz a Trump?

Existe un monopolio ilegal cuando una empresa controla el mercado de un producto o servicio; Mark Zuckerberg no tuvo empacho en jugar sucio

El mundo ha testificado en primera fila, la manipulación total y la prepotencia un empresario que no solo pretendió sino que se erigió muy por arriba de la nación autonombrada más poderoso y demócrata, defensora acérrima de la libertad de expresión, SIC, la proclamada libertad de opinión de los Estados Unidos. Quitarle voz al líder de la mayor potencia económica, bajo el somero pretexto de lanzar verdades a medias cuando no era solo su voz, sino la de millones de estadounidenses que reclamaban

El negocio de Mark Zuckerberg, quien no tuvo empacho en jugar sucio hasta convertirse en el principal dueño de la empresa (se cuenta cómo de mala manera al igual que Bill “gano” la empresa a su amigo y socio). Invertir en usuarios inexistentes para verse competitivo a ojos de inversores. Eso, en un momento en el que iniciaba la nueva forma de comunicación sería un parte aguas que ilusionó a muchos tratando de imitar la fórmula lograda.

La misma Universidad Harvard en 2003 lo llamó a cuentas. Mark Zuckerberg empezó a desarrollar programas como el Coursematch, que permitía a los estudiantes ver la lista de otros compañeros de clase o una web en la que se podía calificar a las estudiantes de la universidad, Facemash. El Departamento de Servicios Informáticos de Harvard llevó a Zuckerberg ante la administración con cargos de infracción de la seguridad informática y violación de las políticas de privacidad y de propiedad intelectual. Zuckerberg declaró que pensaba que la información debía ser libre y abierta al público. El Consejo Administrativo de Harvard no hizo pública la resolución del asunto. En 2004 Zuckerberg creó Facebook, perdiendo un año de la universidad, en 2005, un año después abandonó la carrera.

2017, había crecido tanto la joven empresa que el gobierno de los Estados Unidos comenzó a escudriñar un poco más en las políticas de privacidad, al darse cuenta de la situación grave respecto a la comercialización de datos personales decidió frenar su monopolio, recordemos el juicio donde, Mark no quedó muy bien parado al respecto, ¿es esto la revancha?

Algunos instruidos en el tema sugieren aplicar “La ley Sherman Antitrust y la Ley Clayton; y con ello la Corte Suprema de los Estados Unidos pudiera confirmar que la estructura y el desempeño de Facebook, WhatsApp e Instagram al pertenecer a un solo dueño se ajustan al término de… ¿“monopolio”? al decidir quién sí y quién no puede o no publicar que. Pudiera no ser posible, ya que sus acciones en contra del aún presidente Donald Trump benefician enormemente al poder por llegar.

Pero… ¿De qué se tratan la Ley Sherman Antitrust y la Ley Clayton?

La Ley Antimonopolios Sherman:

Esta ley declara ilegal todo contrato, combinación y conspiración que limite irrazonablemente el comercio interestatal y extranjero. Esto incluye acuerdos entre competidores para fijar precios, arreglar licitaciones y repartirse clientes, los cuales son punibles como delitos mayores. La Ley Sherman también convierte en delito monopolizar cualquier parte del comercio interestatal. Existe un monopolio ilegal cuando una empresa controla el mercado de un producto o servicio, y ha obtenido dicho poder de mercado no porque su producto o servicio sea superior a los demás, sino porque suprimió la competencia con conducta anticompetitiva. Sin embargo, no se viola la ley simplemente cuando la competencia enérgica y los precios más bajos de una empresa les quitan ventas a competidores menos eficientes; en dicho caso, la competencia está funcionando correctamente.

La Ley Clayton:

Esta ley es una ley civil (no conlleva penalidades penales) que prohíbe las fusiones o adquisiciones con probabilidades de debilitar la competencia. Bajo esta ley, el gobierno disputa las fusiones con probabilidad de aumentar los precios a los consumidores. Todas las personas que consideren una fusión o adquisición superior a cierto tamaño deben notificar tanto a la División Antimonopolios como a la Comisión Federal de Comercio. La Ley también prohíbe otras prácticas comerciales que podrían perjudicar a la competencia bajo ciertas circunstancias.

La Ley Sherman es un instrumento para frenar las empresas que acaparan un mercado de productos o servicios, el monopolio ilegal existe cuando solo una empresa controla el mercado respecto de un producto o servicio, y ha obtenido ese poder de mercado, no porque su producto o servicio es superior a otros, sino al suprimir la competencia con conducta anticompetitiva… Una tesis doctoral al respecto fue elaborada por Jaime Villegas Cayón, “Las leyes antitrust de los Estados Unidos de América contra los monopolios y la prácticas restrictivas de la competencia.” https://eprints.ucm.es/54581/1/5329913994.pdf

Las redes sociales norteamericanas han vapuleado sin miramiento la figura presidencial coartando la cacaraqueada LIBERTAD DE EXPRESIÓN, mostrando las deficiencias en la actual Casa Blanca y se han convertido en un poderoso monstruo por encima del poder político — ¿o cobijando al nuevo?— del Estado mismo.

¿Hasta dónde el pueblo y la democracia pueden permitir semejante oprobio?