Disney+ anunció aumento de precio a sus suscriptores, encareciendo nuevamente las tarifas de sus servicios de streaming.

Aunque hace poco se reveló el aumento de precios en Disney+, una vez más se anunciaron cambios en los precios de las suscripciones.

Disney+ aumentará el precio de sus suscripciones

Disney+ notificó a todos sus suscriptores que los precios iban a aumentar, y estos costos comenzarán a aplicarse a partir del 21 de octubre.

Quedando los precios de los paquetes de suscripción a Disney+ de la siguiente manera:

El plan básico con anuncios de Disney+ costará 11.99 dólares; antes estaba en 9.99 dólares, es decir que pasará de 183.42 pesos a 220.14 pesos.

El plan premium sin anuncios de Disney+ costará 18.99 dólares: antes estaba en 15.99 dólares, es decir que de 293.58 pesos costará ahora 348.66 pesos.

¿Disney+ aumentará de precios en México?

Si bien se anunció que Disney+ aumentará el precio de sus paquetes para Estados Unidos, existe la duda si esto aplicará a México.

Pues cabe recordar que el pasado mes de mayo, Disney+ aumentó sus precios en México provocando inconformidades con los usuarios.

De momento no se ha revelado sí es que Disney+ volverá a aumentar sus precios en México tras estos ajustes en Estados Unidos; incluso cuenta con una promoción para el mes de septiembre.

Pues del 11 y hasta el 27 de septiembre , Disney+ México tendrá promociones en sus suscripciones durante cuatro meses:

Disney+ Estándar con anuncios por 49.90 pesos al mes (precio final)

Disney+ Estándar por 89 pesos al mes (precio final)

Disney+ Premium por 95 pesos al mes (precio final)

Los precios regulares en la suscripción de Disney+ México están normalmente en:

Disney+ Estándar con anuncios por 149 pesos al mes

Disney+ Estándar por 249 pesos al mes

Disney+ Premium por 319 pesos al mes

Precios de Disney+ en México (Disney+ )