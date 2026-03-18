La empresa OXXO y Banca Mifel anunciaron una alianza para habilitar el retiro de efectivo en las más de 24 mil tiendas de la cadena en todo México, con el objetivo de ampliar el acceso a servicios financieros y facilitar la disposición de dinero en efectivo.
A partir de este acuerdo, los clientes de Mifel podrán retirar hasta 3 mil pesos por operación, con una comisión de 20 pesos, directamente en cajas de OXXO, utilizando su tarjeta de débito y NIP.
OXXO y Mifel amplían opciones de retiro de efectivo en México
Con esta alianza, ambas compañías buscan fortalecer la inclusión financiera en el país, al ofrecer alternativas más cercanas y accesibles, especialmente en zonas donde el acceso a cajeros automáticos es limitado.
La nueva opción se suma a otros servicios que ya se pueden realizar en OXXO para clientes Mifel, como depósitos en efectivo a tarjetas de débito y pagos a tarjetas de crédito, consolidando a la cadena como un punto clave para operaciones financieras básicas.
“En OXXO trabajamos para estar a la vuelta de la vida de nuestros consumidores y ofrecer servicios que mejoren su vida diaria. Esta colaboración con MIFEL refuerza nuestro compromiso con la inclusión financiera del país, acercando opciones confiables y al alcance de todas y todos”Eduardo Velasco, Director de Servicios de OXXO México
Directivos de Mifel señalaron que esta colaboración permitirá ampliar su cobertura a nivel nacional, al integrar a OXXO como parte de su red de puntos para disposición en efectivo, lo que facilitará a sus clientes realizar operaciones de forma rápida, segura y sin necesidad de acudir a una sucursal bancaria.
“Para MIFEL es esencial que nuestros clientes cuenten con más y mejores opciones para disponer de su dinero cuando lo necesiten. La integración de OXXO a nuestra amplia red nacional de cajeros nos permitirá ofrecer más puntos de acceso a efectivo en todo el país, brindando siempre una experiencia segura, ágil y cercana”Ernesto García, Subdirector de Productos de Inversión y Captación de MIFEL
Este tipo de alianzas refleja una tendencia creciente en México: utilizar tiendas de conveniencia como canales alternativos para servicios financieros, lo que contribuye a reducir la brecha de acceso y mejora la experiencia de los usuarios.
Con esta estrategia, OXXO y Mifel buscan consolidar una red más eficiente y cercana para el manejo de dinero, beneficiando a millones de personas en todo el país.