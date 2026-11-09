OXXO presentó Canasta OXXO, una nueva oferta de productos básicos para ampliar las opciones de compra de las familias mexicanas. La iniciativa reúne artículos de primera necesidad para el hogar, cuyos precios en su mayoría rondarán los 20 pesos.

Con esta propuesta, la compañía busca acercarse a las necesidades de la despensa diaria y ofrecer alternativas de precios bajos mediante su red de tiendas, con el objetivo de facilitar la compra de productos de uso cotidiano.

OXXO lanza Canasta OXXO

¿Qué productos incluye la Canasta OXXO?

La selección contempla alimentos y artículos para el hogar, entre ellos arroz, frijoles, productos lácteos, aceite, limpiadores, detergentes, papel higiénico y atún.

La oferta combina marcas propias de OXXO, como La Posada y Azálea, con otras marcas reconocidas en el mercado. Para facilitar que los consumidores identifiquen los artículos participantes, estarán colocados en anaqueles y góndolas de las tiendas, con preciadores distintivos en forma de canasta.

OXXO busca facilitar la compra de productos de primera necesidad

La cercanía de sus establecimientos es uno de los elementos centrales de esta estrategia. La empresa busca aprovechar su presencia en distintas zonas para acercar los productos de primera necesidad a los consumidores y evitar desplazamientos adicionales que puedan incrementar el gasto familiar.

El director comercial de Reposición Diaria, Pedro Nieto, explicó que la propuesta busca que los clientes puedan aprovechar sus visitas habituales a las tiendas para resolver las necesidades del hogar.

Sabemos que siempre hay un OXXO para resolver las necesidades del día a día, y queremos que nuestros clientes puedan aprovechar esa visita para resolver aún más. PedroNieto, el director comercial de Reposición Diaria

El directivo agregó que la compra inteligente también implica facilitar el acceso a artículos básicos sin tener que realizar recorridos largos para completar la despensa.

Pedro Nieto, Director Comercial de Reposición Diaria (cortesía)

Con esta iniciativa, la compañía busca fortalecer su presencia en las compras cotidianas y sumar una alternativa para quienes buscan productos para el hogar cerca de sus comunidades.

La oferta se integra a la variedad de productos y servicios que OXXO ya tiene disponibles en sus tiendas a nivel nacional, entre ellos alimentos, bebidas, servicios financieros, pagos y telefonía.