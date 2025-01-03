¡No los uses en tus sándwiches! La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) emitió un estudio por medio del cual definió a los 10 peores quesos americanos que se venden en el mercado mexicano.

Para este inicio de año, la Profeco publicó en la edición para el mes de enero de 2025 de la Revista del Consumidor, un estudio sobre diversas marcas de quesos americanos.

Por medio de los resultados del análisis, la dependencia federal dio a conocer cuáles se tratan de los 10 peores que se venden en el mercado local, por lo cual recomienda que no los uses en tus sándwiches.

Análisis de la Profeco a las marcas de queso americano (Revista del Consumidor )

Los 10 peores quesos americanos según Profeco

Para poder determinar cuáles son los 10 peores quesos americanos que se venden en el mercado mexicano, en el análisis de la Revista del Consumidor se revisaron un total de 40 productos.

En particular, el reporte de la edición de enero de la Revista del Consumidor, establece que fueron sometidos a las pruebas 16 quesos americanos, así como 24 imitaciones de queso americano.

En los resultados, se afirma que todos cumplieron con las especificaciones de contenido declarado, calidad sanitaria y el contenido de grasa y proteína de leche para denominarse “queso”.

Incluso, las imitaciones cumplieron al denominarse “imitación” cuando no son queso, la declaración de marca, de ingredientes que causen hipersensibilidad e informar condiciones de conservación.

También hicieron lo propio en lo correspondiente a la declaración de ingredientes, del país de origen, fecha de caducidad y la cantidad máxima de humedad que deben contener.

No obstante, algunos de ellos incluyeron información errónea o confusa, por lo que se tratan de los 10 peores quesos americanos según la Profeco son los siguientes:

Kraft Singles Americano Ligtht, que se dice reducido en grasa pero no lo es Zwan Premium Americano reducido en grada, que se dice reducido en grasa pero no lo es Franja, que declara un 21.5% de mínimo de grasa, pero tiene 13% Dutch Farms, que declara un 29% de mínimo de grasa, pero tiene 23.2% Nutri, que declara un 15% de mínimo de grasa, pero tiene 19.2% Lima, que declara un 67% de mínimo de grasa, pero tiene 10.2% El Campanal Quesos, declara un 67% de mínimo de grasa, pero tiene 9.7% Caperucita, que declara un 11% de mínimo de grasa, pero tiene 17.7% Fud, que contiene más sodio del que declara Biolac Lácteos, que declara tener más proteína de la que tiene en realidad

Queso americano (Especial)

Profeco explica qué deben tener los quesos americanos para ser reales

Al informar sobre los 10 peores quesos americanos que se comercializan en el mercado local, la Profeco ofreció algunos detalles sobre la conformación de dicho producto.

En torno a ello, la dependencia indicó en el estudio que para que un queso sea catalogado como americano debe cumplir con las siguientes características e ingredientes:

Se obtienen a partir de una mezcla de quesos, provenientes de la leche, que son fundidos y emulsionados

Contienen productos lácteos como leche en polvo, caseína o sólidos lácteos

No adicionan almidones

Pueden adicionar estabilizantes, conservadores, colorantes y otros aditivos permitidos por la Secretaría de Salud

En el caso contrario, el análisis de la Revista del Consumidor establece que los productos que deben ser incluidos en la categoría de imitación de queso, son los que se caracterizan por lo siguiente:

Son formulaciones compuestas por agua, almidón, grasas vegetales, sales fundentes, entre otros aditivos

Sustituyen la grasa de la leche, proteína de la leche, o ambas, parcial, o totalmente, con alternativas no lácteas (almidón o grasa vegetal)

Tienen más agua, menos proteína y más carbohidratos en comparación con los quesos y quesos procesados

En algunos casos, también se elaboran con mezclas de quesos madurados o frescos e incluso con otras imitaciones de queso

Debido a lo anterior, la Profeco hizo un llamado a los consumidores que suelen comprar este tipo de productos, para que lean siempre la etiqueta y elijan de acuerdo a sus gustos y presupuesto.

No obstante, recalcó que se debe considerar que las imitaciones, además de no ser queso, no necesariamente tienen el mismo aporte nutrimental que un producto que sí lo es.