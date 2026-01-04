En redes sociales apuntaron que llegaría Netflix “After Dark”, una presunta categoría para adultos en la plataforma de streaming.

No obstante, se trata de un rumor que circula desde hace mucho tiempo, ya que Netflix no ha confirmado dicha información en ninguno de sus canales oficiales.

Esto es lo que se dice de Netflix After Dark, la presunta categoría para adultos

De nuevo se ha viralizado que Netflix incluiría en su catálogo una categoría para adultos denominada After Dark.

Sin embargo, se trata de una especulación debido a que las políticas de Netflix no permiten distribuir ese tipo de contenido.

En ese contexto, Netflix como compañía de streaming prohíbe difundir material sexualmente gráfico .

Netflix (charlesdeluvio / Unsplash)

Incluso el propio Netflix establece clasificaciones de madurez en sus películas y series, a partir del impacto y frecuencia de contenido de adultos que haya en sus títulos.

Los contenidos que adultos que Netflix revisa para sus clasificaciones de madurez son:

Violencia

Sexo

Lenguaje adulto

Desnudez

Uso de sustancias

Asimismo, como política ante este tema, Netflix brinda detalles a sus suscriptores sobre el contenido para adultos que puede haber en una serie o película.

Cuando un usuario reproduce un contenido por primera vez en Netflix, le aparece la clasificación brevemente en la parte superior de su pantalla.

Así como detalles sobre el contenido (lenguaje, violencia o desnudez) que hizo que se clasificará así la serie o película de Netflix.

En México, Netflix usa estas clasificaciones de TV y películas:

TV-Y: Diseñado para ser apropiado a todos los niños

TV-Y7: Apto para mayores de 7 años

GRAMO: Apto para público general

TV-G Apto para público general

PG: Se sugiere guía de los padres

TV-PG: Se sugiere guía de los padres

PG-13: Advertencia a los padres. Puede ser inapropiado para menores de 13 años

PG-14: Advertencia a los padres. Puede ser inapropiado para menores de 14 años

R: Restringido. Puede ser inapropiado para menores de 17 años

TV- MA: Para público maduro

NC-17: Inapropiado para menores de 17 años de edad