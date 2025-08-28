Moody’s Raitings, reconocida agencia de calificación crediticia, subió la calificación crediticia de los certificados bursátiles de Pemex.

De acuerdo con Moody’s Raitings, se trata de una deuda senior de largo plazo que tiene Pemex en moneda nacional, por la cual su calificación pasó de AA+.mx a AAA.mx.

Pero, ¿cuáles fueron las razones por las que la agencia Moody’s Raitings tomo la determinación de subir la calificación crediticia de Pemex? Te contamos los motivos de su decisión.

Información en desarrollo...