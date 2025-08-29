Monster High Skelita Calavera para el Día de Muertos 2025, ha sido revelada por Mattel, por lo que te damos detalles de su precio y fecha de lanzamiento.

A través de redes sociales se reveló que Mattel Creations está preparando una nueva edición de Monster High Skelita Calavera para el Día de Muertos 2025.

Así luce la nueva Monster High Skelita Calavera para el Día de Muertos 2025

Tal y como se reveló, en redes sociales se dio a conocer la nueva versión de Monster High Skelita Calavera para el Día de Muertos 2025.

Siendo esta la tercera versión del personaje de Monster High Skelita Calavera, siendo parte de la línea de colección Howliday.

La Monster High Skelita Calavera de Mattel Creations para el Día de Muertos 2025 (Mattel Creations )

La Monster High Skelita Calavera lleva un traje típico de catrina por el Día de muertos 2025, con líneas inspiradas en los bordados de los trajes típicos de Oaxaca, y flores de cempasúchil que adornan su cabello.

Además, lo que se distingue en esta tercera versión de la muñeca Monster High Skelita Calavera, es el adorno en su cabeza que está inspirado en el dios Quetzalcoatl, la serpiente emplumada, icono de la cultura mexicana.

¿Qué precio tendrá la Monster High Skelita Calavera por el Día de Muertos y cuándo podrá conseguirse en México?

Mattel Creations reveló su próximo lanzamiento: la muñeca Monster High Skelita Calavera que llegará para festejar y honrar el Día de Muertos 2025 de México.

El lanzamiento de la Monster High Skelita Calavera se llevará a cabo el próximo 2 de septiembre en punto de las 10:00 am hora de México.

La Monster High Skelita Calavera se podrá comprar a través de la página de Mattel Creations y Amazon, aunque habrá que esperar para saber si podrá conseguirse en Amazon México.

De momento no se ha revelado el precio de la nueva Monster High Skelita Calavera, pero se espera que ronde en los 54 dólares, es decir 1108 pesos aproximadamente.