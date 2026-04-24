Llegó a Liverpool la esperada Venta Nocturna 2026. Aquí fechas de rebajas en abril.

Como ya es una tradición, la tienda departamental Liverpool tendrá su primera Venta Nocturna, una jornada de descuento y rebajas en diversos artículos.

Fechas de rebajas en abril de la Liverpool Venta Nocturna 2026

A continuación te damos las fechas que tendrá “La Nocturna de Liverpool para Mamás 2026″.

De acuerdo con Liverpool, su Venta Nocturna comienza hoy viernes 24 y concluye el domingo 26 de abril.

El horario de la primera Liverpool Venta Nocturna en tiendas es desde la apertura hasta el cierre. Es decir, de 11:00 de la mañana a 9:00 de la noche.

Liverpool (Especial)

Las compras de la Venta Nocturna también se podrán realizar a través del sitio web y en la app Liverpool Pocket.

“La Nocturna para Mamás 2026″ se adelantó con la intención de que los clientes de Liverpool encuentren el mejor regalo para su ser querido.

Estas son las ofertas que habrá en la Liverpool Venta Nocturna 2026

Durante la primera Liverpool Venta Nocturna 2026 habrá diversos descuentos y ofertas en departamentos como:

Electrónica

Línea blanca

Mujer

Hombre

Zapatos

Deportes

Muebles

Hogar

Videojuegos

Juguetes

Belleza

Niñas y Niños

Además, durante la Venta Nocturna 2026 de Liverpool, habrá diversos beneficios:

Envío gratis a todo el país

Click & Collect para compras en línea, recoge en tienda o desde tu auto

Garantía Liverpool para devoluciones sin condiciones

Descuento del 5% al usar el POCKETMENOS5 en la primera compra desde la app Liverpool Pocket

Descuento del 10% en la primera compra al tramitar la tarjeta Liverpool

En cuanto a las promociones bancarias, la Nocturna de Liverpool ofrecerá:

5% de cashback al usar tarjetas Liverpool por cada día de comprar en el sitio web durante en La Nocturna

10% de bonificación al comprar con tarjetas de crédito BBVA en compras a 6 y 13 meses sin intereses

18 meses sin intereses al comprar con PayPal