Ya tenemos las fechas en octubre 2025 para la venta nocturna de Liverpool, donde encontrarás grandes ofertas.

La llamada Nocturna de Liverpool será del viernes 3 al domingo 5 de octubre.

Venta nocturna Liverpool octubre 2025 (Liverpool / Facebook)

En total, serán tres días en los que habrá promociones exclusivas y descuentos en distintas categorías de Liverpool.

Cabe mencionar que la tercera venta nocturna de Liverpool se organiza año con año para festejar el aniversario de la tienda departamental.

Para muchos clientes, se trata de un evento perfecto, ya que permite hacer compras en esta temporada otoñal.

Horarios de la venta nocturna Liverpool de octubre 2025

Para que no te pierdas ningún minuto de la venta nocturna Liverpool de octubre 2025, acá te damos sus horarios:

En tiendas Liverpool es de 11 de la mañana hasta las 9 de la noche.

Mientras que para compras en línea, estas se pueden hacer en cualquier hora a través de:

App Liverpool Pocket

liverpool.com.mx.

Venta nocturna Liverpool octubre 2025 (Parque Delta Oficial / Facebook)

¿Qué promociones habrá en la venta nocturna Liverpool de octubre 2025?

Durante la venta nocturno Liverpool de octubre 2025 habrá varias promociones en los siguientes departamentos:

Electrónica

Línea blanca

Ropa mujer

Ropa hombre

Zapatos

Muebles

Deportes

Niñas y niños

Belleza

Viajes

Hogar

Juguetería

Además, como ya es una costumbre Liverpool ofrecerá los siguientes beneficios durante su jornada de descuentos:

10% de descuento en su primer compra para todos los clientes que tramiten su tarjeta Liverpool

5% de descuento adicional en su primera compra a clientes que descarguen la app Liverpool Pocket y metan el código POCKETMENOS5

Envíos gratis a todo el país

Click & Collect para comprar en línea y recoger en tienda o desde tu auto

Garantía Liverpool para devolver productos sin condiciones