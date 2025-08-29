Ya se confirmó la tercera edición del Liverpool Gaming Fest 2025, su evento que reúne videojuegos, eSports, música, cosplay y cultura geek.

Siendo esta edición del Liverpool Gaming Fest 2025 la más grande hasta el momento, tanto en espacio como en contenido.

Fecha y lugar del Liverpool Gaming Fest 2025

El Liverpool Gaming Fest 2025 se llevará a cabo del 19 al 21 de septiembre en el Centro Banamex.

Recinto ubicado en Av. del Conscripto 311, Lomas de Sotelo, Hipódromo de las Américas, Miguel Hidalgo, 11610, Ciudad de México.

Además de la sede, ya se sabe que el Liverpool Gaming Fest 2025 se llevará a cabo en los siguientes horarios:

19 de septiembre de 1:00 p.m. a 8:00 p.m.

20 de septiembre de 10:00 a.m. a 8:00 p.m.

21 de septiembre de 10:00 a.m. a 6:00 p.m.

Este año, el Liverpool Gaming Fest 2025 contará con un espacio de 13 mil metros cuadrados más que las ediciones anteriores.

Donde albergarán diversos eventos relacionados con videojuegos y cultura geek.

Liverpool Gaming Fest 2025 (Liverp)

Invitados del Liverpool Gaming Fest 2025

El Liverpool Gaming Fest 2025 contará con los siguientes invitados:

Chaparrito

Latesitoo

Frida Arellano

Ojitos de Huevo

Hnato

Creador 150

Cherry Arizona

Soy Dasito

Diego Valenzuela

Ola Soy Yadis

Pepe Toño Macías

Quienes estarán participando en diferentes actividades y conviviendo con los fans durante los tres días del Liverpool Gaming Fest 2025.

Ojitos de Huevo (Instagram | Ojitos de Huevo)

Actividades del Liverpool Gaming Fest 2025

El Liverpool Gaming Fest 2025 contará con las siguientes actividades en sus tres días:

Torneo Liverpool: un enfrentamiento épico entre equipos de marcas donde los 48 mejores jugadores formarán equipos, y podrán ganar premios de hasta 120 mil pesos.

Beta de FC 26: disponible una semana antes de su lanzamiento oficial.

Torneo de FC 26: donde te podrás llevar la playera firmada por la Selección Mexicana.

Día de Batman: en colaboración con Warner Bros., con la Batiseñal encendida el 20 de septiembre.

Exhibición especial de Panini y Bandai con figuras coleccionables, mangas y cómics.

Concursos de cosplay infantil y adulto

K-Pop Dance Cover Challenge

Además de conferencias, conciertos, firma de autógrafos, arcades, entre muchas otras cosas.

Liverpool Gaming Fest 2025 (Liverpool)

Precio boletos Liverpool Gaming Fest 2025

Lo mejor del Liverpool Gaming Fest 2025 es que la entrada es 100% gratuita.

Los boletos estarán disponibles a partir del 19 de septiembre 2025 en el sitio de la tienda departamental.

Toma en cuenta que, por lo mismo, tendrás que registrarte al Liverpool Gaming Fest 2025 y las entradas son limitadas por cada día.

Es un evento para todas las edades pero, se pide que los menores de 15 años vayan acompañados de un adulto.