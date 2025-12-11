El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dio a conocer que los mexicanos gastan casi 5 mil pesos en la canasta básica en noviembre 2025.

A través de su reporte del indicador de las Líneas de Pobreza (LP) correspondientes a noviembre de 2025 del Inegi, según ámbitos rural y urbano, la canasta básica subió de precio a comparación del año pasado.

Fueron diferentes productos los de la canasta básica que subieron su precio, pero reportan al bistec de res como el responsable del mayor gasto para los mexicanos.

Cabe recordar que las Líneas de Pobreza ofrecen un referente monetario que determina si los ingresos de la población son suficientes para adquirir bienes, servicios y alimentos que conforman las canastas alimentaria y no alimentaria.

Canasta básica sube en noviembre 2025: estos fueron los productos más caros además del bistec de res

De acuerdo con este reporte, que toma en cuenta la inflación general anual de noviembre de 2025 fue de 3.8 %, así como las Líneas de Pobreza Extrema por Ingresos que fueron referentes a la canasta alimentaria, fueron de 3.1 % en el ámbito rural y de 4.4 % en el urbano.

Con ello que se determinó cuáles fueron los productos con mayor incidencia al alza en la canasta alimentaria, en el ámbito rural y urbano, que abarcan:

Alimentos y bebidas consumidas fuera del hogar

Bistec de res de cualquier parte que se saque

Molida de res

Leche pasteurizada de vaca

Jitomate

Entre otros productos que subieron su costo lo que provocó un aumento en la canasta básica tanto en el ámbito urbano con un costo de 4 mil 809.10 pesos por persona.

Mientras que en el costo de la canasta básica en el ámbito rural un precio de 3 mil 447.63 pesos por persona.

También otro tipo de productos y servicios incrementaron en el ámbito urbanos según este reporte del INEGI que fueron: