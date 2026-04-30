Lorna Hajdini es una broker con un alto cargo dentro de la empresa financiera JP Morgan que ha desatado la polémica luego de que se revelara una denuncia en su contra por abuso sexual.

Los presuntos actos de abuso sexual habrían sido cometidos contra un trabajador de origen asiático en 2024, según la denuncia presentada el pasado 27 de abril.

Aquí te contamos todo lo que sabemos sobre Lorna Hajdino, broker de JP Morgan, como:

¿Quién es Lorna Hajdini?

¿Cuántos años tiene Lorna Hajdini?

¿Cuál es el signo zodiacal de Lorna Hajdini?

¿Lorna Hajdini tiene esposo?

¿Lorna Hajdini tiene hijos?

¿Qué estudió Lorna Hajdini?

¿Cuál es la trayectoria de Lorna Hajdini? y más

¿Quién es Lorna Hajdini?

Lorna Hajdini es una ejecutiva de alto nivel en la empresa financiera JP Morgan, donde trabaja desde 2011.

Recientemente se vio en medio de la polémica ante una denuncia de un hombre que la acusó de abuso sexual en su contra, así como de realizar varios insultos racistas en su contra y de su esposa.

¿Cuántos años tiene Lorna Hajdini?

De acuerdo con medios locales, Lorna Hajdini tiene 37 años de edad.

¿Cuál es el signo zodiacal de Lorna Hajdini?

Si bien se conoce la edad de Lorna Hajdini, no se tiene información sobre su fecha de nacimiento, por lo que no podemos conocer su signo zodiacal.

¿Lorna Hajdini tiene esposo?

La información personal de Lorna Hajdini se mantiene privada, por lo que no sabemos si tiene o no esposo.

¿Lorna Hajdini tiene hijos?

Asimismo, no se puede conocer si Lorna Hajdini tiene o no hijos.

¿Qué estudió Lorna Hajdini?

La broker de JP Morgan, Lorna Hajdini, se graduó de la Escuela de Negocios Stern de la Universidad de Nueva York

Asimismo, participó en un programa de capital privado y capital de riesgo en la Escuela de Negocios de Harvard.

¿Cuál es la trayectoria de Lorna Hajdini?

Lorna Hajdini inició su trayectoria en JP Morgan en 2011 como analista de finanzas apalancadas y, para 2018 ya era vicepresidenta de esa misma rama.

Para 2021 ya era directora ejecutiva de finanzas apalancadas en JP Morgan, cargo que ostenta hasta el momento.