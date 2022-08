Apps de préstamos como Jose Cash, OK Dinero y otras; estafan y amenazan, según quejas de usuarios en redes sociales.

De acuerdo con los cibernautas, las apps de préstamos, que se encuentran en tiendas como Play Store, estafan e incluso amenazan a través de mensajes vía WhatsApp con compartir información privada, si los usuarios no empiezan a pagar el monto que “les prestaron”.

Según las quejas de usuarios, Jose Cash, OK Dinero y otras apps, dan supuestos préstamos de hasta 3 mil pesos; sin embargo, al final dan menos de lo que se pide y obligan a los usuarios a pagar con intereses en un periodo de 7 días lo que solicitaron en un principio.

“Hola, no pidan ahí. Mi papá lo hizo y fue horrible. En primera te dan un préstamo como de 3 mil pesos, de los cuales te depositan 2 mil y tienes 7 días para pagar 4 mil”. Queja de usuaria

Una de las quejas de usuarios por apps de préstamos que estafan y amenazan (Kiwis Chocho / Facebook)

Contrato de apps de préstamos obliga a estar de acuerdo con cambio de fecha

En el contrato de apps de préstamos como Jose Cash, Ok Dinero y otras, obligan a los usuarios, además, a que estén de acuerdo con cambiar la fecha de pago cuando ellos quieran, lo cual ha generado un grave problema en torno a quienes piden el dinero.

Si no pagan en el periodo establecido no solo aumentan los intereses de lo prestado, también los estafan y los amenazan, pues no afirman que compartirán sus datos personales y también les dice que los van a matar e incluso que van a localizar a sus familiares para realizar el mismo hecho.

“Así es, es una financiera la cual te amenaza. Quise compartirles un mensaje que ellos me enviaron, donde me amenazaron que va a cargar la ver… Y que van a matar a mi familia, al fin me tienen localizado. La persona que me lo envío, lo borró. Tengan cuidado”. Queja de usuario

Una de las quejas de usuarios por apps de préstamos que estafan y amenazan (Saba Barajas / Facebook)

Usuarios hacen lista de apps de préstamos, por quejas en redes sociales

Ante las diversas quejas en redes sociales, usuarios comenzaron a crear listas de apps de préstamos que estafan y amenazan a quienes las empleen.

De acuerdo con los cibernautas, las apps de préstamos que realizan este tipo de acciones son:

OK Dinero

Préstamo Rápido

Sueño Creedy (antes Jose Cash )

) RapidoAyuda

RapiKrédito

CashMex

GuayabaCash

Algunas de las apps de préstamos acusadas de estafar y amenazar a usuarios en Play Store, según quejas (Cortesía / Captura)

Fenómeno de apps de préstamos que estafan y amenazan ha crecido desde 2018 en México

Bloomberg en Línea expresa que, el fenómeno de las apps de préstamos como Jose Cash, OK Dinero y otras que estafan y amenazan, ha crecido en México desde 2018.

Según expresa el portal, este fenómeno es conocido como montadeudas, que es cuando empresas o individuos prestan un servicio de crédito, pero lo realizan con prácticas tóxicas que recaen en delitos.

Como lo es multiplicar los intereses de la deuda y cobrarla a partir de acciones como estafas y amenazas.