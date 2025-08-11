La Vinculación Productiva del INAPAM es un programa dirigido hacia los adultos mayores para que puedan conseguir trabajo; estos son los requisitos para aplicar.

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) impulsó el programa Vinculación Productiva, el cual es una iniciativa para promover empleos remunerados para personas mayores a 60 años.

Con este programa los adultos mayores podrán integrarse a actividades laborales o incluso de voluntariado pero con remuneración económica , para que puedan generar ingresos desde un salario mínimo o más.

¿Cuáles son los requisitos para Vinculación Productiva del INAPAM?

Si tienes 60 años o más, entonces te interesará ingresar al programa Vinculación Productiva del INAPAM, que busca darle ingresos dignos a los adultos mayores que han sido marginados de las actividades laborales.

Los adultos mayores percibirán un sueldo base, prestaciones de ley y contrataciones por hora, jornada, proyecto o servicios .

Además también podrán acceder a actividades comunitarias o de emprendimiento, en las que recibirán asesorías y capacitación.

Los requisitos para ser parte de este beneficio son los siguientes:

tener al menos 60 años

contar con credencial del INAPAM vigente (original)

identificación oficial con fotografía vigente

Vinculación Productiva del INAPAM (INAPAM)

¿Cómo registrarse a la Vinculación Productiva del INAPAM?

En caso de cumplir con todos los requisitos, los interesados en ingresar a la Vinculación Productiva del INAPAM deberán acudir a su módulo de atención más cercano en un horario de 08:00 a 15:00 horas.

El procedimiento de integración al programa del INAPAM consiste en:

llenar solicitud de inclusión social

entrevista con promotor de Vinculación Productiva

selección de oferta a una actividad producitva y/o voluntaria

gestión de entrevista con empresas

El trámite para ser parte de la Vinculación Productiva del INAPAM es completamente gratuito.

El programa no sólo busca la inclusión social, independencia y estabilidad económica de los adultos mayores, también devolverles la confianza, seguridad y autoestima.

Por otra parte la Vinculación Productiva del INAPAM es complementaria de otros programas sociales como la Pensión para Adultos Mayores.