Luego de mucha espera, McDonald’s por fin liberó los juguetes de BT21 desde este 21 de agosto de 2024.

En total son 7 juguetes juguetes de McDonald’s de BT21, los cuales se venden en su propio combo que no tiene que ver con la Cajita Feliz de este mes.

Además de que su dinámica de compra es diferente al mencionado paquete infantil, teniendo una principal restricción, probablemente para evitar el caos que se presentó con la Cajita Feliz.

A continuación te daremos todos los detalles de cómo obtener tu paquete de BT21 en McDonald’s, así como toda la colección de juguetes.

Precio y cómo comprar los juguetes de McDonald’s de BT21

El paquete y juguetes de BT21 se venderán solo a través de la app de McDonald’s, no podrás ir a restaurante para hacer la compra, pues no los tendrán disponibles.

Para comprarlos lo único que tienes que hacer es entrar a la app de McDonald’s, buscar el combo de BT21 y pedirlo; te lo enviarán desde el restaurante más cercano.

Por otra parte, el precio del combo dependerá de la zona de donde se haga el pedido; aunque el promedio es de 200 pesos.

Si no quieres que te hagan el envío, puedes pedir que sea pick up; pero siempre pidiendo desde la aplicación. Reiteramos, no lo venderán en restaurante de manera directa.

Juguetes de McDonald’s de BT21 (McDonald's)

¿Cómo conseguir todos los juguetes de McDonald’s de BT21?

Ahora bien, si pensabas que con pedir 7 combos obtendrías todos los juguetes de McDonald’s de BT21, te tenemos que informar que no será tan fácil.

Resulta que al ser pedidos por la app, no podrás escoger el juguete de BT21; todo dependerá del azar y de la disponibilidad de McDonald’s.

Es decir, hay altas probabilidades de que te salgan repetidos los juguetes si pides dos o más combos de BT21.

Si tienes mucha suerte, podrás conseguir los 7 coleccionables en tus primeros intentos; de lo contrario gastarás mucho dinero y tiempo en tener todos los modelos.

Con información de McDonald’s.