Grupo Andrade amplió su oferta de soluciones de movilidad con el lanzamiento de Qardeal, una nueva unidad de negocio especializada en la renta diaria de vehículos, con la que busca atender tanto a clientes particulares como empresas que requieren opciones de transporte temporal.

Fundado en 1926 por Antonio Fernández Andrade, el grupo cuenta actualmente con más de 60 distribuidoras, representa más de 35 marcas automotrices y comercializa más de 45 mil unidades al año, estructura que respalda la operación de esta nueva unidad de negocio.

Grupo Andrade lanza Qardeal, su nueva plataforma de renta diaria de vehículos. (cortesía)

Por lo tanto, el lanzamiento de Qardeal se realiza en el año en que Grupo Andrade celebra su centenario y se integra al ecosistema de movilidad que la empresa ha construido durante su trayectoria, la nueva división operará con el respaldo de la infraestructura, el servicio y la atención al cliente que ofrece la compañía a través de su red nacional.

La nueva plataforma atenderá a clientes particulares y empresas

La nueva división Qardeal operará con el respaldo de la infraestructura, el servicio y la atención al cliente que ofrece la compañía a través de su red nacional.

La renta diaria de vehículos ofrece una alternativa para empresas que requieren unidades por periodos cortos o que necesitan atender incrementos temporales en su operación, además de ampliar las opciones disponibles para clientes particulares.

Grupo Andrade lanza Qardeal, su nueva plataforma de renta diaria de vehículos. (cortesía)

Grupo Andrade brinda más opciones para clientes y empresas

Con este lanzamiento, Grupo Andrade complementa los servicios que ya ofrece a través de Integra y Ultra Fleet Solutions, especializadas en administración de flotillas, así como de Velbus, enfocada en transporte y logística, con lo que reúne distintas soluciones de movilidad dentro de la misma organización.

De acuerdo con el presidente del Consejo de Administración de Grupo Andrade, Ángel Mieres Zimmermann, la evolución de la empresa ha estado enfocada en ampliar su participación en distintas áreas del sector, incorporando servicios de financiamiento, arrendamiento, mantenimiento y logística, además de comercialización de vehículos.