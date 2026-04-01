Grupo Andrade, encabezado por Angel Mieres Zimmermann, se prepara para celebrar su centenario en 2026 con una sólida presencia en el mercado nacional, respaldada por más de 60 distribuidoras, representación de más de 35 marcas y ventas anuales que superan las 45 mil unidades.

Fundada en 1926 por Antonio Fernández Andrade, la compañía inició operaciones con una concesionaria de Ford en Tuxpan, en una etapa en la que el automóvil comenzaba a consolidarse como un medio de transporte en México. Desde entonces, la empresa ha transitado por distintos ciclos económicos y transformaciones de la industria

Grupo Andrade llega a 2026 con expansión automotriz y logística

El crecimiento de Grupo Andrade no se limitó a la venta de vehículos. En sus primeras décadas, integró maquinaria agrícola y tractores a su portafolio, lo que permitió fortalecer su red de talleres y servicios, sentando las bases de su expansión.

Grupo Andrade se posiciona como un actor clave del mercado automotriz en México (cortesía)

Un punto clave en su evolución ocurrió en la década de los sesenta, tras el impulso a la industria nacional derivado del Decreto Automotriz de 1962, que favoreció la producción local. Esto permitió a la empresa ampliar su presencia territorial y consolidar procesos internos.

Posteriormente, en 1979, la incorporación de Nissan marcó el inicio de su estrategia multimarca, que hoy es uno de los pilares de su operación. Esta diversificación ha sido clave para adaptarse a las necesidades cambiantes del mercado.

Grupo Andrade se posiciona como un actor clave del mercado automotriz en México (cortesía)

Actualmente, Grupo Andrade genera más de 6 mil empleos en el país y mantiene una estructura que combina experiencia histórica con innovación en servicios.

“Cumplir 100 años implica haber atravesado distintos ciclos económicos y transformaciones en la industria. No es solo una fecha simbólica, sino el resultado de decisiones tomadas en momentos complejos y de un crecimiento que hoy nos permite generar más de 6 mil empleos en el país” Angel Mieres Zimmermann, Presidente del Consejo de Administración de Grupo Andrade

En los últimos años, la empresa ha ampliado su modelo hacia una visión integral de la movilidad. A través de soluciones como Integra y Ultra Fleet Solutions, administra una flota superior a las 100 mil unidades, apoyada por una red de más de 2 mil talleres en todo el país.

Grupo Andrade se posiciona como un actor clave del mercado automotriz en México (cortesía)

Además, ha incursionado en el transporte y logística con Velbus, así como en la renta de vehículos mediante Qardeal, fortaleciendo su presencia en distintos segmentos del sector.

Con la participación de nuevas generaciones en su operación, Grupo Andrade llega a su centenario con una estrategia diversificada que incluye comercialización, financiamiento, arrendamiento y mantenimiento, en un contexto donde la industria automotriz en México enfrenta cambios constantes.