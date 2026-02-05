Como parte de su estrategia de crecimiento y consolidación en el sector automotriz, el Grupo Andrade incorporó la agencia Nissan Oceanía en su red de distribución en México, reforzando su alianza con la armadora japonesa en una de las zonas de mayor dinamismo comercial del país.

La apertura contó con la presencia de directivos de ambas compañías, quienes destacaron que esta nueva agencia responde a un modelo operativo enfocado en la eficiencia, la cercanía con el cliente y la mejora continua de la experiencia de compra y postventa, adaptado a las necesidades de un entorno urbano altamente competitivo.

Grupo Andrade y Nissan en México destacan alianza estratégica

Ángeles Mieres Zimmermann, presidente ejecutivo de Grupo Andrade, explicó que el proyecto se sustenta en procesos simplificados, equipos capacitados y una cultura de servicio basada en el profesionalismo, con el objetivo de ofrecer atención ágil y personalizada a los clientes de la marca.

Durante el evento, se destacó que la relación entre Grupo Andrade y Nissan se ha construido a lo largo de casi cinco décadas, período en el que la colaboración evolucionó de un vínculo estrictamente comercial a una coordinación estratégica dentro del ecosistema de la marca en México.

Grupo Andrade y Nissan amplían su presencia con nueva agencia en Oceanía (Cortesía)

A la inauguración asistió Rodrigo Centeno, presidente y director general de Nissan Mexicana e Infiniti, acompañado por directivos de áreas clave como ventas, desarrollo de distribuidores y posventa, quienes coincidieron en la importancia de fortalecer la red de agencias con modelos de operación eficientes y orientados al cliente.

La apertura de Nissan Oceanía se enmarca en un proceso de expansión gradual que busca optimizar la cobertura territorial de la marca y reforzar los estándares de atención, tanto en la comercialización de vehículos como en los servicios de mantenimiento y refacciones.

Grupo Andrade cuenta con más de 100 años de trayectoria, una plantilla superior a seis mil colaboradores y una operación diversificada que incluye la venta de vehículos nuevos y seminuevos, servicios de posventa, refacciones y gestión de flotillas.

Actualmente, el grupo opera en más de 60 agencias automotrices y una red nacional de talleres especializados. Además, del sector automotriz, el grupo participa en medios de comunicación, servicios logísticos y el sector restaurantero.

Durante la inauguración, representantes de ambas compañías reiteraron su compromiso de mantener y fortalecer la colaboración bajo criterios de eficiencia operativa, innovación en procesos y altos estándares de atención al cliente, con el objetivo de responder a las demandas de un mercado automotriz en constante evolución.