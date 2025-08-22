Waldo’s México se adelanta a Halloween y trae de regreso sus gomitas virales; ahora, con 7 sabores frutales.
Te compartimos los 7 sabores, variedades en forma de monstruo y el precio de cada bolsita en Waldo’s México.
Waldo’s México: 7 sabores de gomitas virales para Halloween
Te compartimos los 7 sabores y variedades en forma monstruo de las gomitas virales en Waldo’s México por Halloween:
- Gomitas con forma de monstruo sabor manzana verde
- Gomitas con forma de corazón sabor manzana frambuesa
- Gomitas con forma de calabaza sabor manzana naranja
- Gomitas con forma de momias sabor manzana verde, frambuesa y naranja
- Gomitas con forma de cerebro sabor manzana frambuesa
- Gomitas con forma de partes del cuerpo sabor frambuesa y fresa
- Gomitas con forma de calavera sabor uva
Cada bolsita de gomitas Peelerz Gummy tiene un contenido de 60 g; manteniendo un equilibrio entre contenido, sabor y precio.
¿Cuál es el precio de las gomitas virales de Waldo’s México por Halloween?
Cada bolsa de gomitas virales de Waldo’s México por Halloween, tiene un precio de 29.99 pesos.
Te comentamos que, debido a la demanda de este producto, en algunas sucursales no puedes comprar más de 3 piezas de gomitas Peelerz Gummy por persona.
¿A partir de cuándo salen a la venta las gomitas virales de Waldo’s México por Halloween?
Te mencionamos que ya puedes conseguir tus gomitas virales de Waldo’s México por Halloween.
Las Peelerz Gummy de sabores frutales por la temporada de Halloween, se encuentran disponibles desde el 18 de agosto de 2025 en todas las tiendas de Waldo’s México.
Sin embargo, te comentamos que usuarios han mencionado no encontrarlas en ninguna sucursal.
Asimismo, en redes sociales, compartieron que los propios trabajadores de Waldo’s México les informaron que no se podían vender hasta octubre.
No obstante, la cuenta oficial de Waldo’s México anunció, el producto sí está disponible para su venta desde este mes de agosto.
De igual forma, exhortó a sus consumidores reportar las sucursales donde haya este tipo de anomalías.