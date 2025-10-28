Profeco dio a conocer que clausuró varias tiendas Gameplanet en CDMX entre el 13 y 16 de octubre de 2025, esto tras una visita a distintas sucursales.

A través de un comunicado en redes sociales, Profeco señaló que estas sucursales de Gameplanet en la CDMX no cumplían con la normativa establecida.

GamePlanet (Gameplanet / Facebook)

¿Por qué Profeco clausuró las tiendas Gameplanet en CDMX?

Profeco señaló que las tiendas Gameplanet en CDMX incurrieron en las siguientes irregularidades:

No se exhibía el contrato de adhesión registrado ante Profeco

No había comprobante de entrega a los consumidores

No se mostraba la carta de derechos mínimos de los usuarios

No era posible ver los precios ni tarifas

Por ello, Profeco procedió a colocar los sellos de suspensión en estas sucursales de Gameplanet:

Plaza Universidad

Galerías Insurgentes

Forum Buenavista

Perisur

Solo las tiendas de Parque Delta y Plaza Oasis Coyoacán cumplían con todos los requerimientos señalados anteriormente, por lo que pudieron seguir operando con normalidad.

Por su parte, Gameplanet aseguró que implementaría todas las medidas correctivas al respecto para que sus tiendas pudieran abrir nuevamente sin ningún problema.

Además de pedir disculpas a sus clientes que no pudieron adquirir sus productos entre el 13 al 16 de octubre de 2025.

Gameplanet (@Gameplanet / Facebook)

Tiendas Gameplanet en CDMX cerradas por Profeco ya volvieron a abrir

Tras el cierre de las sucursales de Gameplanet en CDMX por parte de Profeco, se tomaron las medidas pertinentes para permitir su reapertura.

Gameplanet instaló códigos QR en sus sucursales con la información señalada, además de actualizar su portal oficial y crear carpetas con toda la documentación solicitada.

Debido a esto, Profeco procedió a quitar los sellos de las tiendas, conforme estas se iba regularizando, permitiendo así que continuaran sus operaciones con normalidad.

De momento el organismo no ha señalado si esta revisión se extenderá a otras sucursales de Gameplanet, o solo implicaba a las que están instaladas en la CDMX.

Igualmente, la empresa no ha dicho nada si el resto de su negocio ha sido regularizado completamente.