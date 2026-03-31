¡Frozen llega a Disneyland París! La mayor expansión de su historia abre sus puertas.

El pasado domingo 29 de marzo, Disney abrió su nuevo parque de atracciones Disney Adventure World.

Disneyland París le da la bienvenida a Frozen con la mayor expansión de su historia

Miles de personas se dieron cita en la inauguración en Disneyland París del segundo parque de atracciones: Disney Adventure World, que sustituye el nombre anterior de Walt Disney Studios.

El nuevo parque de Disneyland Paris está conectado y dirige al público también hacia el Mundo de Frozen.

Los visitantes podrán disfrutar como nunca el reino de Frozen, ya que las atracciones están recreadas con precisión y detalle.

Frozen llega a Disneyland París (Disney)

Ejemplo de ello es la increíble atracción de aventura, Frozen Ever After.

Se trata de un cautivador paseo musical en barco para toda la familia donde se recorren escenas icónicas de la saga y hasta se pueden cantar temas como “Libre soy”.

El robot de Olaf también ha llamado la atención de los asistentes, ya que ejecuta de manera muy parecida los movimientos y reacciones del personaje de la película.

Potenciado con inteligencia artificial, el robot Olaf de World of Frozen tiene la capacidad de responder de forma directa a las preguntas e interactuar con su entorno, lo que ha dejado sorprendido al público.

El mundo de Frozen cuenta con el espectáculo “Un celebración en Arendelle”, en el que Elsa, Anna, Olaf y Kristoff, se reúnen para un momento mágico.

En Disney Adventure World, el espectáculo imperdible es el “Cascade of Lights”.

Un show nocturno que usa 480 drones, pirotecnia y fuentes de agua en una aventura con los héroes de Disney.