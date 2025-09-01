La franquicia Frozen inspira la nueva atracción de Disneyland Paris que abrirá en 2026.

Disney reveló que Disneyland Paris contará con una atracción de Frozen para todos los fanáticos de la película.

Esta es la nueva atracción de Frozen que llegará a Disneyland Paris

En el marco del Destination D23 de Disney, se anunció el World of Frozen de Disneyland París.

Dicha atracción se lanzará en la primavera 2026, marcando la transformación oficial de Walt Disney Studios Park en Disney World Adventure.

Con un video en redes Disney Parks mostró la construcción del palacio de hielo de Elsa para Disneyland Paris dejando ver lo imponente que será el recinto.

El World of Frozen ha generado muchas expectativas porque promete llevar directamente al público al mundo de una de las películas más queridas de Disney.

World of Frozen en Disneyland Paris (Especial)

Así será World of Frozen, la nueva atracción de Disneyland París

Cabe señalar que World of Frozen, la nueva atracción de que llega en 2026, es una solo una parte de lo que habrá en Disneyland París.

Esto porque también se incluye el Castillo de Arendelle, inspirado en la arquitectura escandinava, donde el público podrá realizar diversas actividades.

Desde explorar y conocer a sus personajes favoritos hasta subirse a Frozen Ever After para tener una experiencia única.

Michel den Dulk, vicepresidente y director en Walt Disney Imagineering en París, reveló que el público podrá vivir una audiencia con la reina Elsa y la reina Ana.

Frozen, película (Walt Disney Pictures )

En el caso del Castillo de Arendelle, este se compone de más de 30 piezas para emoción del público.

Pese a que World of Frozen será la punta de lanza para Disney Adveture World, se sabe que habrá mas atracciones y proyectos que llegarán.

Quizá el más sonado y más esperado es el primer parque temático que se inspira en El Rey León.

Los fans podrán recorrer los momentos más icónicos de la cinta clásica, además de que contarán con una atracción similar al Tiana’s Bayou Adventure.

Además, dentro del primer parque temático de El Rey León estarán los personajes dela franquicia.

Igualmente se podrán encontrar tiendas y diversas experiencias inspiradas en el mundo de Mufasa y Simba.