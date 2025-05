El Consejo de Asistencia al Microemprendedor (CAME) desapareció junto con el dinero de inversiones, por lo que las víctimas denunciaron el fraude de esta empresa.

El CAME fue registrado como una Sociedad Financiera Popular (Sofipo) que prometió dar hasta 16% de interés en su inversión en 2025; sin embargo, su dinero “desapareció”.

Cabe señalar que la página de la empresa CAME, came.org, se mantiene activa hasta el momento de esta publicación.

Fraude empresa CAME: Sofipo ofreció altos rendimientos y hasta autos; ahora no responde, denuncian

La empresa CAME ofrecía a sus clientes altos rendimientos de hasta 16% anual en 2025 para atraer la inversión; sin embargo, la sofipo inició con el cierre de sucursales y restricción de operaciones en medio de incumplimientos con los ahorradores.

De acuerdo con algunas de las víctimas, CAME ofrecía, para alentar la inversión:

2% en cashback

regalos como:

autos



smartwatch



audífonos



televisiones



procesadores de alimentos

Asimismo, la empresa CAME ofrecía inversión en X Adela y Crece +, productos de inversión que prometían ganancias a corto plazo.

Ante el cierre de esta Sofipo, las víctimas del fraude de la empresa CAME denunciaron ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Conducef) y reclamaron que no les están regresando sus ahorros.

Fraude de empresa CAME: Así funcionó la estafa de la sofipo

UnoTV compartió los testimonios de una de las víctimas del fraude de la empresa CAME, donde invirtió sus ahorros ante la promesa de altos rendimientos.

Según el testimonio, realizó su primera inversión y, tras el periodo establecido, le fueron depositados los rendimientos e incluso le enviaron un regalo, por lo que decidió reinvertir el dinero.

Sin embargo, para el 15 de abril intentó ingresar a la aplicación, pero ésta ya no abría; luego, llamó a atención al cliente pero no respondieron, “empiezo a investigar con la gente y resulta que cerraron todas las sucursales y no hay forma de contactar a la empresa”.

Cabe señalar que la empresa CAME sí tenía regulación para operar en México, lo que le daba credibilidad a la sofipo.