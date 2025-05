La app internacional 1Fit México anunció el cierre de operaciones en el país de forma repentina y sin previo aviso. A continuación, te explicamos las claves del fraude a usuarios, socios y empleados.

A través de sus cuentas de redes sociales, 1Fit México —app que al suscribirse daba acceso ilimitado a actividades físicas y deportivas— anunció la suspensión definitiva de operaciones en el país.

La plataforma explicó que se encuentra enfrentando “dificultades financieras significativas”, lo que motivó a tomar la decisión de concluir operaciones en México.

1Fit estaba disponible en Ciudad de México, Guadalajara y Querétaro y con una única suscripción los usuarios podían asistir a gimnasios, clases de box, yoga, pilates, natación, entre una amplia variedad.

1FIT Mexico: Las claves del fraude

El anuncio del cierre de 1FIT México fue dado a conocer a sus trabajadores alrededor de las 04:00 horas, por medio de un mensaje en Slack.

Sin embargo, la noticia fue anunciada de forma general a sus usuarios hasta la noche del martes 29 de abril a través de sus redes sociales, lo que provocó la molestia de clientes y proveedores.

“¡Aviso importante para nuestra comunidad en México! Queremos comunicarles que hemos tomado la difícil decisión de suspender temporalmente nuestras operaciones en México. Sabemos que esta noticia puede generar muchas emociones y preguntas. No fue una decisión fácil. A lo largo de este proceso, nuestra prioridad sigue siendo cumplir con nuestros compromisos con clientes, socios y colaboradores", notificó 1FIT México y proporcionó dos números telefónicos para dudas sobre la suscripción o servicios.

Y es que la plataforma aún mantiene deudas pendientes a usuarios, gimnasios y empleados, quienes exigen el reembolso y respuestas de 1FIT México.

El periódico MURAL pudo entrevistar a un ex empleado de la plataforma, quien reveló que el cierre de operaciones en México se decidió luego de presuntos intentos de extorsión hacia la empresa.

“El CEO de la plataforma tomó la decisión de salir huyendo de México, declarándose en bancarrota”, consigna el medio.

De acuerdo con este testimonio, el CEO de 1FIT, Murat Alikhanov, les notificó que la inseguridad en México había superado sus límites y que, al sentirse en riesgo, ya no quería tener negocios.

No obstante, tras el repentino anuncio, comenzaron a surgir quejas y reclamos por falta de pagos contra la plataforma, lo que para el ex empleado de 1FIT México es signo de que “probablemente no se trataba de un tema de seguridad” y sí de fraude.

A raíz del cierre de operaciones, diversos empleados se quedaron sin su pago de liquidación al que por ley tienen derecho o, peor aún, sin un contrato formal.

También se reportó que las oficinas en CDMX y Guadalajara, ambas rentadas en oficinas “coworking”, ya fueron desalojadas .

Trascendió que el representante legal de 1FIT México renunció.

A todo lo anterior se suman quejas de gimnasios y otras empresas que estaban asociadas a la plataforma que han denunciado que 1FIT México les deben pagos atrasados.

¿Qué ha dicho 1FIT Mexico tras los señalamientos de fraude?

En un comunicado publicado este 30 de abril, 1FIT Mexico señaló que luego de un análisis profundo de la situación actual de la empresa y del entorno económico en el que opera, ya no ofrecerán su servicio en ninguna ciudad de México.

Según 1FIT México, el cierre de operaciones no se trata de una estafa o un fraude por parte de la empresa o su personal, dado que “las causas son estrictamente financieras”.

Dijo que el equipo directivo de 1Fit México “está trabajando de forma activa y comprometida” para buscar la mejor solución para todas las personas y entidades vinculadas con la empresa, incluyendo clientes, empleados, acreedores, proveedores y usuarios.

La app 1FIT México aseguró que asumirá el compromiso de afrontar esta situación “con total honestidad y probidad”.

Además de que la decisión de suspender operaciones en México fue tomada a nivel corporativo; de modo que ninguna persona en lo individual es responsable directa de esta situación.

1FIT México: ¿Y ahora qué sigue?

La plataforma 1FIT México explicó que entre los escenarios que se están explorando se encuentra la posibilidad de iniciar un proceso de concurso mercantil, con el objetivo de asegurar que los activos de la sociedad se administren y distribuyan de manera justa, equitativa y conforme a derecho.

Adelantó que en las próximas semanas estará compartiendo actualizaciones conforme avance el proceso.