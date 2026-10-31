La reconocida marca Forever 21 ha confirmado públicamente la clausura de varias de sus sucursales físicas tras enfrentar diversos rumores sobre su estabilidad comercial.

Estos cambios respondieron a la necesidad de evolucionar a la par de la industria de la moda y reorganizar su modelo de negocio.

A pesar de estos ajustes estructurales, la compañía asegura que continúa operando con mayor solidez a través de su plataforma digital y las tiendas que siguen abiertas.

Forever 21 asegura que siguen operando en México tras cierre de algunas de sus sucursales

Tras rumores de que cerrarían para siempre y la reestructuración corporativa, Forever 21 explicó que el cierre de tiendas respondió a la necesidad de adaptarse y reorganizarse frente a los cambios en la moda.

A través de un video en sus redes sociales, Forever 21 aseguró que continúan operando “más fuertes que nunca” tanto en sus sucursales como en su tienda en línea.

En el caso específico de México, se aclaró que las tiendas mantendrán sus operaciones normales y no se verán afectadas por la bancarrota en Estados Unidos, ya que operan de forma independiente mediante un esquema de franquicia y gestión local.

No obstante, la marca ha llevado a cabo ajustes puntuales o cierres aislados en sucursales de menor rendimiento.

Forever 21 agradeció la fidelidad de sus clientes a lo largo de los años, invitándolos a compartir sus recuerdos mediante la interacción en redes sociales.

Con este video, Forever 21 busca reafirmar su vigencia, darle tranquilidad a su público en medio de rumores y ratificar su compromiso continuo con sus clientes.

¿Por qué surgieron rumores de cierre de Forever 21 en México?

Los rumores de cierre de Forever 21 en México surgieron luego de que la marca se acogió por segunda ocasión en Estados Unidos al proceso de bancarrota (Ley de Quiebras).

Como parte de este proceso, inició una liquidación ordenada y anunció el cierre de más de 200 tiendas en territorio norteamericano.

La crisis en su país de origen obedeció a la caída continua en las ventas, la baja afluencia a centros comerciales, los cambios en los hábitos de consumo y, principalmente, la fuerte competencia de gigantes del comercio electrónico y fast fashion como Shein y Temu.

A diferencia de lo ocurrido en Estados Unidos, las tiendas en México permanecen abiertas y funcionando normalmente.

Esto se debe a que operan bajo un modelo independiente de franquicia y gestión local gestionado bajo licencias de Authentic Brands Group.

Por lo tanto, la quiebra del corporativo estadounidense no afecta de manera directa el empleo, los precios ni el surtido de productos en el mercado mexicano.