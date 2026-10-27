Reforzando su presencia en México, se dio la presentación oficial de la vivo Smartphone Serie V con el Vivo V80 Lite 5G, considerado el equipo con mayor autonomía del mercado.

La serie busca cubrir distintas necesidades del usuario. A continuación, te damos todos los detalles.

Vivo V80 Lite 5G va por la autonomía en la vivo Smartphone Serie V

La vivo Smartphone Serie V nos trajo a México el Vivo V80 Lite 5G, que actúa como un equipo enfocado en un consumo energético optimizado.

La pantalla destaca por un módulo de cámaras horizontal y un panel AMOLED de 6.83 pulgadas con doble curva lateral. Su resolución es de 1.5K, 120 Hz de refresco, y alcanza hasta los 2000 nits de brillo.

vivo V80 Lite 5G (Pablo Isaac López/SDPnoticias)

Cuenta con un procesador MediaTek Dimensity 7300e Octa-core, acompañado por 6 GB de RAM de base, más 6 GB de RAM virtual, en un almacenamiento de 256 GB de almacenamiento.

En las cámaras tiene un sensor principal de 50 MP de Sony y una cámara selfie frontal gran angular de 32 MP, lo cual nos da una muy buena calidad en fotografía y video.

Sin embargo, su elemento más destacado es su batería de gran escala, cuya capacidad es de los 10,000 mAh, ofreciendo carga rápida de 44 W y carga inversa.

Esto nos da hasta 30 horas seguidas de streaming, 68 horas de llamadas o 14 horas de videojuegos, certificado por los mismos Récord Guinness al lograr la transmisión en vivo más larga para un producto electrónico, con 32 horas y 37 minutos.

Lo que lo posiciona de momento como el smartphone con mayor autonomía en el mercado de global y de México.

vivo V80 Lite 5G (Pablo Isaac López/SDP)

Precio y disponibilidad del vivo V80 Lite 5G

El vivo V80 Lite 5G ya está disponible en México a un precio de 12,999 pesos, en la configuración mencionada de 256 GB de almacenamiento y 6 GB de RAM física (más 6 GB de RAM virtual).

El smartphone se puede comprar en los distribuidores autorizados de la marca, en tiendas físicas y virtuales en todo México.