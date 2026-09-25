Fitch ratificó la calificación internacional de Pemex en BB+, por lo que reitera la perspectiva estable para la empresa paraestatal.

“Pemex informa que Fitch Ratings ratificó sus calificaciones internacionales de largo plazo en BB+... La ratificación define una trayectoria crediticia positiva” Pemex

Con esto, la calificación internacional de la empresa “acumula una mejora de tres escalones”.

Además, se mantiene a sólo un nivel de la calificación dada por México, que se mantiene en AA.

Fitch ratifica calificación BB+ a Pemex; muestra fortalecimiento financiero

Pemex compartió que Fitch Ratings ratificó las calificaciones internacionales de largo plazo para la paraestatal en BB+, por lo que mantiene perspectiva estable.

Esto supone el incremento de la calificación internacional que, en agosto 2025 se encontraba en B+, es decir, “un incremento de dos escalones”.

Cabe señalar que en octubre de 2025 ya había llegado al nivel BB+ lo que “en conjunto” representan “una mejora acumulada de tres escalones en menos de un año” después de más de una década sin acción de calificación al alza.

Por otra parte, la calificadora señaló que la estrategia de Pemex, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Energía, generó una “evidencia tangible” de mayor coordinación en la política financiera de la empresa petrolera.

Asimismo, resaltó que esto se refleja en la disminución de la deuda financiera de Pemex en junio de 2025 a junio de 2026, así como:

reducción del indicador de deuda a EBITDA de 8 veces en 2025 a 4 veces en 2026

reducción de amortizaciones de deuda previstas para 2027 de 39%

Fitch reconoce uso de refinerías; Pemex destaca estrategia para mantener fortalecimiento

Por otra parte, Fitch reconoció la mayor utilización de las refinerías, así como las eficiencias operativas y mejores perspectivas para la exploración y producción de petróleo.

Asimismo, reconoció los avances en negociaciones y contratos de esquemas mixtos que respaldan “una probable estabilización de la producción” contemplada a partir de 2028.

De acuerdo con Pemex, esto respalda la estrategia sólida para fortalecer el desempeño operativo y financiero de la petrolera paraestatal.

Asimismo, resaltó que la estrategia contempla: