Farmacias Benavides anunció un paso clave en el sector farmacéutico mexicano tras alcanzar un acuerdo que podría derivar en su integración con Farmacias del Ahorro.

Aunque la operación aún depende de autorizaciones regulatorias y del cumplimiento de diversas condiciones, la transacción perfila la creación de una de las redes más amplias de servicios de salud y farmacia en México.

Mientras avanza el proceso, Farmacias Benavides aseguró que mantendrá sus operaciones habituales y continuará informando al mercado sobre cualquier avance relevante relacionado con la eventual adquisición.

Dos gigantes farmacéuticos podrían unirse: Farmacias Benavides y Farmacias del Ahorro

Farmacias Benavides informó que el pasado 12 de noviembre de 2026, ciertas subsidiarias de The Boots Group, titulares del 96.56% de las acciones representativas de su capital social, llegaron a un acuerdo con Farmacias del Ahorro para concretar su compra.

Sin embargo, la operación todavía está sujeta al cumplimiento de determinadas condiciones, entre ellas, la autorización de la Comisión Nacional Antimonopolio.

Por este motivo, Farmacias Benavides continuará operando sus negocios con normalidad y bajo su administración actual mientras se cumplen los requisitos para concretar la transacción.

Una vez concluida, la operación permitirá unir bajo una misma estructura a dos proveedores emblemáticos y complementarios de servicios farmacéuticos y de salud, con lo que la compañía combinada alcanzaría una presencia de más de 3 mil sucursales en todo México.

Compra de Farmacias Benavides no modifica su situación en la BMV

A través de un comunicado distribuido en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), Farmacias Benavides señaló que el acuerdo con Farmacias del Ahorro no modifica el estado del procedimiento administrativo iniciado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), relacionado con la cancelación de la inscripción de sus acciones en el Registro Nacional de Valores.

La empresa precisó que continuará tramitando dicho procedimiento conforme a lo ordenado por la CNBV.

Asimismo, Farmacias Benavides aseguró que mantendrá informado al público inversionista sobre cualquier acontecimiento relevante relacionado con la operación y el proceso de cancelación de la inscripción de sus acciones en el Registro Nacional de Valores, de acuerdo con la legislación aplicable.

¿Por qué Farmacias del Ahorro busca comprar Farmacias Benavides?

En otro comunicado relacionado con la operación, Farmacias del Ahorro expuso algunos de los objetivos que busca alcanzar mediante la integración de ambas compañías.

Entre sus metas se encuentran:

Brindar más de 1 millón de consultas médicas gratuitas.

Distribuir más de 500 mil medicamentos esenciales gratuitos a través de su programa de lealtad.

Realizar más de 800 mil entregas gratuitas a domicilio cada mes.

La compañía señaló que, una vez concluida la operación, aprovechará las fortalezas de ambas organizaciones para ampliar el alcance de sus servicios y avanzar en el cumplimiento de estos objetivos.