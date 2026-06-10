La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) dio a conocer cuál fue el producto de la canasta básica que más bajó de precio en mayo 2026.

Esto a partir de las mediciones del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), en donde se identificó que varios artículos de la canasta básica bajaron de precio en comparación con el mes de abril 2026.

Los datos mostrados por Profeco arrojaron que el producto que más redujo su precio fue el limón, el cual obtuvo una bajada importante de casi 20%.

Productos de la canasta básica que bajaron su precio en mayo 2026

De acuerdo con Profeco, durante mayo de 2026 diversos productos esenciales del Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC) mostraron una tendencia descendente en sus precios comerciales, principalmente el limón.

A este le siguieron otros productos de la canasta básica como el plátano, cebolla, huevo y hasta los chiles.

Puntualmente, según la información presentada por Profeco, estos productos bajaron su precio de la siguiente manera:

Limón, -18.51%

Chiles, -17.88%

Cebolla, -5.84%

Plátano, -5.42%

Huevo, -4.92%

Este informe sobre productos está respaldado por el Boletín 382/26 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el cual revela un panorama optimista para la economía familiar.

Profeco manifestó que si bien el comportamiento de los precios fue variado, los resultados arrojan que la inflación continúa a la baja, ubicándose en 3.94% en mayo de 2026.