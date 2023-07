Olvídate del famoso error 306 en Cinépolis, aquí te decimos cómo puedes corregirlo y comprar tus boletos 2x1.

Una de las dificultades más comunes que se han topado los usuarios de Cinépolis es el error 306 a la hora de comprar boletos 2x1 a través de la app de la cadena de cines.

A esto nos hemos dado a la tarea de investigar cómo corregir este molesto error 306 en Cinépolis.

Cinépolis (Diego Simón Sánchez / Cuartoscuro)

¿Qué es el error 306 en Cinépolis?

El error 306 en Cinépolis es aquella falla en el sistema de la cadena de cines que no te dejará comprar tus boletos 2x1.

Asimismo, el error 306 en Cinépolis también es un problema técnico que impide a los usuarios de la aplicación acceder a ciertas funciones o secciones.

Pues el error 306 en Cinépolis no solo no te permite comprar boletos al 2x1, sino también no te dejará visualizar la cartelera de películas.

Asimismo, se sabe que el error 306 en Cinépolis puede ser causado por:

Problemas con la conexión a Internet.

Aplicación desactualizada a la última versión.

Fallos en la configuración

Datos corruptos en caché

¿Error 306 en Cinépolis? Así puedes corregirlo y comprar tus boletos 2x1 (Especial)

Así es como puedes corregir el error 306 en Cinépolis para comprar tus boletos 2x1

Para poder corregir el error 306 en Cinépolis y comprar tus boletos 2x1 sin problemas existen varios consejos que podrán solucionar el problema.

Los primeros dos consejos básicos son el verificar tu conexión a internet y tener la última actualización de la aplicación de Cinépolis.

Tras esto primeros consejos y si el error 306 en Cinépolis continua deberás reiniciar la aplicación, haciendo lo siguiente:

Cierra la aplicación de Cinépolis en tu dispositivo

Elimina la aplicación de Cinépolis de esta lista de aplicaciones recientes

Espera unos segundos y vuelve a abrir la aplicación de Cinépolis

De no funcionar todo esto, lo siguiente que deberás realizar para solucionar el error 306 de Cinépolis es borrar el caché y los datos de la aplicación

En Android los pasos para borrar el caché y los datos de la aplicación son:

Ir a Configuración > Aplicaciones o Administrador de aplicaciones

Busca la aplicación de Cinépolis y selecciónala.

Click en Almacenamiento y luego en Borrar caché y Borrar datos.

En dispositivos iOS deberás desinstalar y reinstalar la aplicación de Cinépolis, pues el sistema no cuenta con las opciones de borrar el caché y los datos de la aplicación.

Y el último de los consejos para corregir el error 306 en Cinépolis será desinstalar y reinstalar, de no lograr que funcionar deberás esperar a que el fallo se arregle.

Pues en ocasiones los errores en aplicaciones se desdén a arreglos independientes de los desarrolladores.