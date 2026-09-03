El proyecto de robotaxis sin conductor que lanzó Tesla en Austin, Texas, ya despertó el interés de diversas empresas, pues se reporta que se han acercado para preguntar por flotas.

Al respecto, reportes señalan que el creciente interés en el sector, incluso ha dado pie a la creación de firmas con el objetivo específico de adquirir e interconectar unidades de Cybercabs.

Ante el interés que empresas del sector del transporte y movilidad han mostrado por adquirir flotas de robotaxis o colaborar con el proyecto, Tesla abrió un formulario de registro empresarial.

Cybercabs (especial)

Cybercabs de Tesla despiertan interés; empresas ya quieren combrar flotas de robotaxis

El inicio de operaciones de Cybercab en Austin, Texas, ya generó un interés en el sector, pues reportes establecen que empresas se han acercado a Tesla para preguntar por flotas de robotaxis.

Iniciativas locales como Austin Cyber Fleet, fundada por Jeff Roberts en Pflugerville, comenzaron a estructurarse formalmente para adquirir y administrar lotes iniciales del vehículo autónomo.

El interés financiero se respalda en el desempeño de las unidades de 1.4 pasajeros por trayecto urbano que optimiza costos al aprovechar un diseño biplaza con un consumo eficiente de 165 Wh/mi.

Cybercabs (CC BY-SA 4.0)

Las firmas buscan coordinar la operación logística desde bases locales, encargándose de la sanitización de cabinas, recarga de baterías y mantenimiento para garantizar la máxima disponibilidad.

Con ello, pretenden facilitar a fondos privados e inversionistas integrarse como propietarios de flotas dentro del ecosistema de Tesla, acelerando la adopción de la tecnología autónoma en el transporte de pasajeros.

Tesla abre formulario ante interés por flotas de Cybercabs

Ante el interés que empresas han mostrado por sumarse al proyecto Cybercab, Tesla habilitó un registro corporativo en su sitio oficial bajo el programa Tesla for Business.

Se trata de un formulario que está diseñado para la gestión y compra masiva de vehículos y en el que se exige a los solicitantes validar un correo empresarial.

Asimismo, se indica que los interesados deben subir documentos de verificación legal y especificar los requerimientos logísticos de la flota para recibir atención del equipo especializado en Austin.

En el sitio, podrán administrar permisos de conductores, monitorear la recarga en tiempo real, programar mantenimientos remotos y delegar la supervisión a terceros mediante un ID público.