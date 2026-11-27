El empresario Elon Musk catalogado como el hombre más rico del mundo según varios rankings, ha hecho público que duplica el regalo de acciones a niños de Estados Unidos por SpaceX.

Siendo dueño de SpaceX, Elon Musk anunció que los niños de Estados Unidos recibirán en su cuenta dos acciones, una por la empresa y otra donada desde su cuenta.

Elon Musk donará dos acciones a niños de Estados Unidos

Aunque en un primer anuncio Elon Musk informó que donaría una acción de SpaceX a los niños de Estados Unidos a su cuenta Trump Accounts, ahora duplicó la oferta.

A través de un mensaje en X, Elon Musk anunció el 25 de noviembre de 2026 que serán dos las acciones que los niños recibirán en su cuenta siendo una por SpaceX y una desde su cuenta personal.

“Cada niño en Estados Unidos recibirá dos acciones de SpaceX, una de la empresa y otra de mí personalmente”. Elon Musk, empresario.

Elon Musk duplica la donación a niños de Estados Unidos por SpaceX. (@elonmusk)

Asimismo, explicó que será en diciembre 2026 que los niños reciban una acción y para junio de 2027 tendrán la otra acción en su cuenta personal.

Pese a que gente ha catalogado como absurda la donación de Elon Musk para los niños de Estados Unidos, el empresario recomendó “conservar sus acciones” debido al crecimiento exponencial que podría tener SpaceX, valiendo “un millón de veces” de lo que hoy vale en el futuro.

Sumado a esto, el objetivo de que los niños crezcan siendo accionistas acercando esta posibilidad a las familias estadounidenses mediante una empresa con crecimiento a largo plazo.

Actualmente, la donación de las dos acciones podría equivaler a 18 mil mdd en total entre aproximadamente 72 millones niños que se cree son de Estados Unidos.