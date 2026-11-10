Luego del anuncio del fin de la producción de Cybertruck, Elon Musk salió a dar una declaración del por qué se está tomando esta decisión, que nada tiene que ver con el factor de ventas.

De acuerdo con Elon Musk, Cybertruck vende muy bien, solo que en este momento es más rentable ensamblar Cybercab que la conocida camioneta eléctrica.

Elon Musk afirma que Cybertruck se vende bien

En un mensaje a través de X, Elon Musk insistió que Cybertruck es rentable y niega que su descontinuación sea por falta de ventas y pérdidas económicas.

Elon Musk asegura que la demanda por Cybertruck es mucho mayor al ritmo de producción actual; sin embargo, en términos empresariales, actualmente es más conveniente ensamblar el Cybercab.

Elon Musk sobre el fin de Cybertruck (Especial)

Desde la perspectiva del fabricante, la alta complejidad del Cybertruck representa un obstáculo frente al retorno que ofrecerá el Cybercab.

Donde a pesar de su complejidad de ensamblado, el mayor volumen de producción compensará con creces lo que actualmente supone todas las ventajas de la camioneta.

En palabras de Musk, la oportunidad de escalar los robotaxis supera el beneficio de mantener la camioneta.

Concluyendo que esta decisión obligará a Tesla a devolver los depósitos de reserva a un número indeterminado de clientes una vez concluida la fabricación.

Datos duros de Cybertruck contrastan con las palabras de Elon Musk

Aunque Elon Musk asegura que todo está bien dentro de Cybertruck, los datos duros de la camioneta son diametralmente opuestos a lo que dice el dueño de Tesla.

Según estimaciones de la consultora Cox Automotive, las ventas del Cybertruck en Estados Unidos cayeron un 48.1 % en 2025, donde se vendieron poco más de 20 mil vehículos.

Y sufrieron un descenso adicional del 28 % entre enero y septiembre de 2026, lo que da alrededor de 11,500 camionetas vendidas en todo lo que va del año.

Analistas señalan que Tesla no ha alcanzado las 125 mil unidades anuales, a pesar de los reportes de Tesla en este 2026, lo cual indica lo mal que va el vehículo.