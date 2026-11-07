Elon Musk hizo un anuncio que dejó sorprendido a más de uno, pues señaló que Tesla reducirá la producción del Cybertruck en la planta de Texas en 2027.

El anuncio ha sido tomado como el primer indicio de la descontinuación del Cybertruck por parte de Tesla, esto a pesar de que fue lanzado apenas en 2023.

Tesla reducirá la producción del Cybertruck en 2027

A través de su cuenta de X, Elon Musk confirmó que a partir de 2027, la Gigafactory de Tesla en Texas reducirá notablemente la producción del Cybertruck, enfocándose en el Cybercab.

Producción del Cybertruck (Especial)

Lo cual muestra que la apuesta actual de Tesla es el Cybercab, un taxi autónomo sin volante, pedales o retrovisores, el cual está pactado para salir al mercado precisamente en 2027.

Mientras que el Cybertruck estaría a nada de ser descontinuado de la línea general de la marca; es decir, no tendremos una nueva versión o adaptación del diseño a otra clase de vehículos familiares o compactos de la marca.

Lo cual ha llamado la atención, pues la camioneta estrella de Tesla fue lanzada apenas en 2023. Este movimiento ha sido interpretado por analistas como una declaración del fracaso del proyecto en Estados Unidos y el resto del mundo.

¿Por qué Tesla reducirá la producción del Cybertruck?

Aunque no hay una declaración oficial del por qué el Cybertruck reducirá su producción en 2027, expertos señalan que se debe a las malas ventas de la camioneta de Tesla, así como a sus múltiples polémicas.

Desde su anuncio en 2019, el Cybertruck ha generado más dudas y polémicas que emoción entre los compradores; mucho se ha hablado de su diseño poco práctico, así como del pésimo marketing cuando se rompieron sus vidros “irrompibles”.

A esto se suma su precio inaccesible para el grueso de la población, así como decenas de accidentes donde se vio involucrado el vehículo.

Luego de la reducción de su producción, se espera que el Cybertruck sea descontinuado de manera silenciosa, probablemente en 2028.